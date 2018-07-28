Сенатор Алексей Пушков заявил, что практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом...

Глава комитета по информационной политике написал это в своем твиттере. По его словам, необходима серьезная реформа ФСИН. Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить функции контроля и охраны с задачей перевоспитания. Поводом стала публикация видеозаписи пыток в ярославской колонии. По этому делу задержаны восемь сотрудников ФСИН.