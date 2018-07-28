Сенатор Алексей Пушков заявил, что практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом
Глава комитета по информационной политике написал это в своем твиттере. По его словам, необходима серьезная реформа ФСИН. Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить функции контроля и охраны с задачей перевоспитания. Поводом стала публикация видеозаписи пыток в ярославской колонии. По этому делу задержаны восемь сотрудников ФСИН.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 20:09
То есть он предлагает к нынешним пыткам добавить ещё пытки раскалённым железом?
Эти "сенаторы" либо дураками прикидываются, либо не знают, когда и для чего создали гулаг.
patrikk_1 28 июля 2018 | 20:19
Сенатор Алексей Пушков заявил, что практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом...
Для этого нужна железная воля президента России. Допустим, что у ВВП такая воля есть и он сейчас выжжет пытки из российских колоний, а потом что, что будет потом, если на смену В,Путину придёт слабохарактерный человек? Поэтому не "выжигать" надо, а реформировать.
tks 28 июля 2018 | 20:23
patrikk_1: Железная воля или железные яйца?
elenaj1959 28 июля 2018 | 20:11
Да... лексикон красноречивый.
eduard1958 28 июля 2018 | 20:20
elenaj1959: Либо они себя не слышат,либо этот стеб - сознательное издевательство.
polsan 28 июля 2018 | 20:13
Хотелось бы спросить у депутата, а как он это представляет себе и кто это должен делать?
tv_victim 28 июля 2018 | 20:16
polsan: Наверное, те же начальники тюрем и колоний, чьи подчиненные зверствовали, зверствуют и собираются продолжать в том же духе. Лунатик бредит о том, что это зверье само себя будет "выжигать каленым".....
tv_victim 28 июля 2018 | 20:13
Началом реформы ФСИН должна стать посадка на длительный срок нынешнего начальника ФСИН. А то что это, предшественник сидит, замы - под следствием, а этот не при делах? Если не посадят - все разговоры о реформе - пустой треп.
anemon 28 июля 2018 | 20:13
А ты, наиглавнейший ЕдРосовский пропагандист, ничего не знал об этих пытках?!
forward 28 июля 2018 | 20:17
Каленым железом... Это он подсказывает новый способ пыток для ФСИНА? Или он дурак?
jetsam 28 июля 2018 | 20:18
я бы начал реформу с поликлиники СовФеда.
психотерапевты у них - точно зря деньги получают.
опять же - нарколог требуется стойкий и экспресс
анализатор мочи на наркоту.
и по результатам принудительного обследования
и лечения - начал бы жечь каленным железом
нариков. потом идиотов.
а там - глядишь, дума с каникул подоспеет.
диспансеризацию проведем...
проще надо быть, товарищи, проще.
dr_botov 28 июля 2018 | 20:20
Пуытенёныши плохого не посоветуют.
Не только калёным железом, но и "ревущим быком", "железной девой", воротом и дыбой!
tks 28 июля 2018 | 20:21
Муха восстала против г...на?
vincenttt 28 июля 2018 | 20:22
Лозунги холуя гэбистского, по которому как и по его хозяину гопнику приблатнённому шконка давно уж плачет...А как "выжечь" стадо тех дебилов-садистов, которых всё плодите и плодите?!
eduard1958 28 июля 2018 | 20:25
"Выжечь каленым железом". Я не садист,но почему то сразу подумал о депутатах ГД.