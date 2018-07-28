Литовцам, которые ухаживали в России за могилами репрессированных, отказали в получении виз
В российском МИДе это назвали симметричным ответом на новые правила по восстановлению культурно-исторических объектов в Литве, передает канал «Настоящее время». Теперь финансировать восстановление памятников или захоронений в Литве можно только за счет самоуправлений, а напрямую Россия или любое другое государство выделять деньги на такие проекты не может. Ранее участники молодежного гуманитарного проекта «Миссия Сибирь» каждый год приезжали в Россию. В этом году собирались в Краснодарский край
Комментарии5
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patrikk_1 28 июля 2018 | 20:11
Литовцам, которые ухаживали в России за могилами репрессированных, отказали в получении виз...
Кормушки лишились, тормознутые?
poluputing 28 июля 2018 | 20:18
patrikk_1: кто о чём, а Патрик о кормушке. Не печальтесь болезный, на премию накропаете
ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 20:11
Власть боится памяти о репрессиях, так как они показывают истинное лицо кремлевских палачей.
mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 20:12
Это сделано в рамках воспевания и героизации "органов".
И чтобы забыли об их преступлениях и жертвах - репрессиях и репрессированных.
ansata 28 июля 2018 | 20:14
Очень на закон Димы Яковлева похоже.