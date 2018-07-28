Литовцам, которые ухаживали в России за могилами репрессированных, отказали в получении виз...

В российском МИДе это назвали симметричным ответом на новые правила по восстановлению культурно-исторических объектов в Литве, передает канал «Настоящее время». Теперь финансировать восстановление памятников или захоронений в Литве можно только за счет самоуправлений, а напрямую Россия или любое другое государство выделять деньги на такие проекты не может. Ранее участники молодежного гуманитарного проекта «Миссия Сибирь» каждый год приезжали в Россию. В этом году собирались в Краснодарский край