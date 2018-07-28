В Подмосковье умер мужчина, который был избит в драке с пятью полицейскими
Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой сообщения в соцсетях родственников пострадавшего Евгения Толстого.
Драка в одном из кафе города Павловский Посад произошла 21 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По его данным, полицейского госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент впал в кому.
По сведениям телеграмм-канала Mash в драке участвовали пятеро сотрудников ДПС в гражданской одежде. Как пишет Znak.com со ссылкой на родственников избитого мужчины, суд арестовал всех подозреваемых.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 20:07
А расскажут, что он сам спровоцировал пьяных мильтонов, чтобы они забили его до смерти.
patrikk_1 28 июля 2018 | 20:09
Драка в одном из кафе города Павловский Посад произошла 21 июля...
"Придорожная закусочная" (1989)
ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 20:14
patrikk_1: Надеюсь, забитый до смерти при жизни был путинцем-ватником, перед смертью осознавшим что такое "доброта" и "нравственность" Русскага мира под руководством гебиста-казнокрада.
patrikk_1 28 июля 2018 | 20:23
ukradennaya_pensiya:
Не знаю кем был покойный, но он точно не трусливый шароварник, раз пошёл один против пятерых, а вот полицейские запросто могут оказаться хохлами.
putin_itogy 28 июля 2018 | 20:10
Чё..
тяжёлой работой занимаются путинские государевы мужи,
опасной,
и поэтому заслуживают выход на пенсию, в 45 лет!
banyi3 28 июля 2018 | 20:13
Ну подрались мужики по пьянки , и чё? В форме же там никого не было ....
viniqi 28 июля 2018 | 20:16
banyi3: Номерного пригожинского гермафродита тут никто не спрашивает!!!
anemon 28 июля 2018 | 20:17
banyi3: По пьянкИ, по По пьянкИ, banyi3, и к чему теперь ваше участсие?
jetsam 28 июля 2018 | 20:13
@По его данным, полицейского госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами головы,
а его оппонент впал в кому@
вот уже и уточнение.
21 драка. в больнице оба.
один умер (скорее всего вчера\сегодня).
били 5 (считая больничного или нет?).
пятеро сотрудников ДПС в гражданской одежде (т.е. не при исполнении? это так хитро выкрутиться "в одежде"???).
ну еще десяток новостей этой темы и будет ясно, кто бил, за что, когда.
а пока ссылки на соцсети одной стороны и нифига с другой.
все время, упорно, одну сторону медали суют.
как красную тряпку.
у нас, что, сезон корриды открыт? цивилизацию в сторону?
mamiluk 28 июля 2018 | 20:15
"Умер мужчина избитый полицаями...."
Будни фашистского режима...
eroot 28 июля 2018 | 20:24
полицейского госпитализировали с сотрясением мозга??
Нужно его спасать! Показывать потом в передаче "В мире животных", полицейский и с мозгом!