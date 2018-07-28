В Подмосковье умер мужчина, который был избит в драке с пятью полицейскими

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой сообщения в соцсетях родственников пострадавшего Евгения Толстого.

Драка в одном из кафе города Павловский Посад произошла 21 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По его данным, полицейского госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами головы, а его оппонент впал в кому.

По сведениям телеграмм-канала Mash в драке участвовали пятеро сотрудников ДПС в гражданской одежде. Как пишет Znak.com со ссылкой на родственников избитого мужчины, суд арестовал всех подозреваемых.