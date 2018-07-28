В Узбекистане отключили частный телеканал STV за безнравственность
Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве информационных технологий и коммуникаций, была выявлена демонстрация фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи, а также содержащих «сцены безнравственности и насилия». В 2014 году в Узбекистане приостановили трансляцию каналов РБК и МИР.
Комментарии2
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fleyta6 28 июля 2018 | 19:54
И что? Каналы РБК и МИР. воспитывали узбеков-террористов?
polsan 28 июля 2018 | 20:02
... и правильно сделали. Хватит насилия!