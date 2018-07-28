В Узбекистане отключили частный телеканал STV за безнравственность

Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве информационных технологий и коммуникаций, была выявлена демонстрация фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи, а также содержащих «сцены безнравственности и насилия». В 2014 году в Узбекистане приостановили трансляцию каналов РБК и МИР.