Гроза и ливень разогнали часть зрителей концерта в центре Москвы, на котором должны чествовать спортсменов
Об этом сообщает корреспондент «Эха» с Манежной площади. По его словам, зрители укрылись в ближайшей станции метро, но полицейские их выгоняют обратно на улицу. Поэтому они бегут к сцене и обратно, передает корреспондент «Эха Москвы». В то же время, ТАСС сообщает, что на бесплатный концерт пришли 5 тысяч человек. Ранее в соцсетях были сообщения о том, что на этот концерт сгоняют бюджетников.
Комментарии11
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danko1 28 июля 2018 | 19:45
Полицаи хотя бы не избивают дубинками тех, кто не желает мокнуть под дождем и отмечать выход в четвертьфинал, демонстрируя поддержку Путину и Собянину?
tvitov66 28 июля 2018 | 19:51
danko1: видать не прально сёдня нацЛидер Богу молился, пади опять не стой стороны крестился
tks 28 июля 2018 | 19:59
danko1: Вроде как объявлялось, что этот концертище Крещению Киевской Руси и киевскому князю Владимиру посвящен? Переобулись организаторы?
danko1 28 июля 2018 | 20:02
tks: Выборам Собянина концерт посвящен.
alehan15274 28 июля 2018 | 20:03
Чего отмечаем?:))
sasass 28 июля 2018 | 19:47
Природа тоже не терпит ложь и показуху...
poluputing 28 июля 2018 | 19:50
А под Даху Браху зрители просто танцевали под дождём, но это группа украинская , а зрители британские. Это вам не пение утырков для ушлёпков
jetsam 28 июля 2018 | 19:54
почему "разогнали"?????
состоялось очередное крещение очередных победителей.
потом путен скажет, на своем очередном, 8 сроке
- "это крещение изменило всю историю спорта в мире"...
все-таки жаль, что мы не заслушали начальника транспортного цеха.
особенно в части - расследование вражеских происков и принудительного
употребления родного мельдония - керленгистом Александром Крушельницким.
котрой не выдержал пыток антидопинговой и сознался "я вынужден сознаться".
tks 28 июля 2018 | 19:56
Путорашек на Манежке накрыло вёдрами дождя! А они не хотят под дождем мокнуть, видите ли!! В стойло, бандерлоги!! Ишь, чего удумали - обязанностями своими манкировать!!
ihtamnet 28 июля 2018 | 20:02
Дурдом...
oleg__ 28 июля 2018 | 20:09
Ментам респект! Некрен разбредаться, в стойло !