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Эксклюзив Эха 19:32, 28 июля 2018

Гроза и ливень разогнали часть зрителей концерта в центре Москвы, на котором должны чествовать спортсменов

Об этом сообщает корреспондент «Эха» с Манежной площади. По его словам, зрители укрылись в ближайшей станции метро, но полицейские их выгоняют обратно на улицу. Поэтому они бегут к сцене и обратно, передает корреспондент «Эха Москвы». В то же время, ТАСС сообщает, что на бесплатный концерт пришли 5 тысяч человек. Ранее в соцсетях были сообщения о том, что на этот концерт сгоняют бюджетников.

Комментарии

11

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danko1 28 июля 2018 | 19:45

Полицаи хотя бы не избивают дубинками тех, кто не желает мокнуть под дождем и отмечать выход в четвертьфинал, демонстрируя поддержку Путину и Собянину?

tvitov66 28 июля 2018 | 19:51

danko1: видать не прально сёдня нацЛидер Богу молился, пади опять не стой стороны крестился

tks 28 июля 2018 | 19:59

danko1: Вроде как объявлялось, что этот концертище Крещению Киевской Руси и киевскому князю Владимиру посвящен? Переобулись организаторы?

danko1 28 июля 2018 | 20:02

tks: Выборам Собянина концерт посвящен.

alehan15274 28 июля 2018 | 20:03

Чего отмечаем?:))

sasass 28 июля 2018 | 19:47

Природа тоже не терпит ложь и показуху...

(комментарий скрыт)

poluputing 28 июля 2018 | 19:50

А под Даху Браху зрители просто танцевали под дождём, но это группа украинская , а зрители британские. Это вам не пение утырков для ушлёпков

jetsam 28 июля 2018 | 19:54

почему "разогнали"?????
состоялось очередное крещение очередных победителей.
потом путен скажет, на своем очередном, 8 сроке
- "это крещение изменило всю историю спорта в мире"...

все-таки жаль, что мы не заслушали начальника транспортного цеха.
особенно в части - расследование вражеских происков и принудительного
употребления родного мельдония - керленгистом Александром Крушельницким.
котрой не выдержал пыток антидопинговой и сознался "я вынужден сознаться".

tks 28 июля 2018 | 19:56

Путорашек на Манежке накрыло вёдрами дождя! А они не хотят под дождем мокнуть, видите ли!! В стойло, бандерлоги!! Ишь, чего удумали - обязанностями своими манкировать!!

ihtamnet 28 июля 2018 | 20:02

Дурдом...

oleg__ 28 июля 2018 | 20:09

Ментам респект! Некрен разбредаться, в стойло !

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