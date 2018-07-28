Гроза и ливень разогнали часть зрителей концерта в центре Москвы, на котором должны чествовать спортсменов

Об этом сообщает корреспондент «Эха» с Манежной площади. По его словам, зрители укрылись в ближайшей станции метро, но полицейские их выгоняют обратно на улицу. Поэтому они бегут к сцене и обратно, передает корреспондент «Эха Москвы». В то же время, ТАСС сообщает, что на бесплатный концерт пришли 5 тысяч человек. Ранее в соцсетях были сообщения о том, что на этот концерт сгоняют бюджетников.