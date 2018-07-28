Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни
Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Пострадавший, 31-летний командир взвода полиции по охране дипмиссий, получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову. Инцидент произошел накануне. Причины конфликта неизвестны. Нападавшего разыскивают.
Комментарии19
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drillerthriller 28 июля 2018 | 19:48
18? Так и знал что Патрик малолетка.
patrikk_1 28 июля 2018 | 19:56
Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни...
Гомик небось? Ищите его в редакции "Новой газеты".
poluputing 28 июля 2018 | 20:01
patrikk_1: поостерегитесь патруся, это вам не виртуальных жидобандеровцев дразнить, можно и на пику напороться называя чеченца так как вы назвали.
patrikk_1 28 июля 2018 | 20:03
poluputing:
Бандера тоже пидор был. Сын проститутки и гомосексуалист.
poluputing 28 июля 2018 | 20:09
patrikk_1: во, во Бандеру поливать можно, он не ответит, Хотя и тут поостерегитесь "знаток" его биографии. Знаменитого вафлёра патрика могут облагодетельствовать и в два отверствия
nicar 28 июля 2018 | 19:49
31-й сотрудник полиции ничего не мог сделать с 18-м пацаном - это всё что нужно знать про российскую полицию!
jetsam 28 июля 2018 | 19:49
дома нет?
нет.
ну тогда и суда нет.
jetsam 28 июля 2018 | 20:00
18 лет. то есть личность тихо установлена?
как? и хто - хто этот херой невидимого фронта?
может друг шмары?
перепутал чешское со словацким?
mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 19:50
Зачем бить ножом в голову?
Это же кость, причём очень твёрдая.
jetsam 28 июля 2018 | 19:57
mikhail_spb_: наркота.
у его там видения были.
он уже 72 гурии видел вокруг и путы резал
вокруг ширинки....
olenenok_zed 28 июля 2018 | 19:54
олененок из России? ))))))
что эти русские себе позволяют
viniqi 28 июля 2018 | 20:06
olenenok_zed: Дерьмо рогатое-опять будете утверждать, что преступники не имеют национальность???
olenenok_zed 28 июля 2018 | 20:23
viniqi: не утверждай. о.О
airjeff 28 июля 2018 | 19:55
сейчас Рамзан выступит... это не выходец... не из Чечни... из Чечни, но Москва его испортила... и Словакия... и все
poluputing 28 июля 2018 | 19:55
судя по всему, в Рассее чечены рулят не по детски. Странно, почему же мокшанцы так жидобандеровцев боятся?
oleg__ 28 июля 2018 | 19:58
Опаньки !!! Теперь у мента всю семью пересажают, если на коленях прощения не попросят !
sasass 28 июля 2018 | 20:00
Полицейский видимо был не вооружен или стрелять не умел...
oleg__ 28 июля 2018 | 20:04
sasass: может отвлекся? Прикидывал, сколько бабла срубит ?!
oldbobby 28 июля 2018 | 20:06
Причины конфликта - выходец из Чечни