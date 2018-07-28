В Подмосковье перевернулся автобус, в котором ехали артисты ансамбля песни и пляски «Танок» из Ижевска. В больницу доставили всех 25 пассажиров и двух водителей, передает РИА «Новости». В числе пострадавших четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. Ранее сообщалось о 16-ти пострадавших. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.