В Подмосковье перевернулся автобус, в котором ехали артисты ансамбля песни и пляски «Танок» из Ижевска
В Подмосковье перевернулся автобус, в котором ехали артисты ансамбля песни и пляски «Танок» из Ижевска. В больницу доставили всех 25 пассажиров и двух водителей, передает РИА «Новости». В числе пострадавших четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. Ранее сообщалось о 16-ти пострадавших. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
Комментарии3
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tvitov66 28 июля 2018 | 19:46
Повезло им что не подвезли на ТУ-154 ...
poluputing 28 июля 2018 | 19:52
а почему название ансамбля украинское? Вот к чему приводит нарушение скреп? Кацапский бог карает сурово.
askold_rurik 28 июля 2018 | 20:24
poluputing: Тут видимо опечатка. Ансамбль называется "Тапок".