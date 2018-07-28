В центре Москвы стартует концерт «Россия в сердце моем», посвященный спортивным победам
В центре Москвы стартует концерт «Россия в сердце моем», посвященный спортивным победам. На Манежной площади находится корреспондент «Эха Москвы». По его словам, люди неохотно покидают вестибюль станции метро из-за сильного ливня. Но полицейские выводят их на улицу. Есть приезжие из Средней Азии, гастарбайтеры. По словам корреспондента «Эха», все, с кем он пообщался, подчеркивают, что пришли именно по зову сердца.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 19:10
Скажите, а в Русском мире восьмое место (!!!) в чемпионате считается спортивной победой?
danko1 28 июля 2018 | 19:19
ukradennaya_pensiya: Для тех, кто пришел под угрозой увольнения или за подарки обещанные и последнее место победой будет.
Им бы час под дождем продержаться, чтобы отметили присутствие.
semia 28 июля 2018 | 19:25
Концерт путинской России: менты,гастрики,бюджетники
poluputing 28 июля 2018 | 19:34
semia: ушлёпки внемлют утыркам.А Усик настучал россиянцу, который славил только Осетию , молодец! Слава Украине!!!
sproter 28 июля 2018 | 19:12
Хероватенький зов сердца не выдержал дождика.
compare 28 июля 2018 | 19:12
это,какая маленькая должна быть страна,или,каким гигантским,"сердце"? а так,название концерта вполне отвечает лидерским позициям страны,по летальности от сердечно-сосудистых заболеваний...
starokozlovicky2gus 28 июля 2018 | 19:13
Русская попса, бессмыссленная и беспощадная - песни расторгуева используют для пыток заключенных, диму-билана и полину-гагарину сгоняют слушать холопов.
rusof_ob 28 июля 2018 | 19:23
"Неохотно пришли по зову сердца, а полицейские выводят их на улицу."4
Неухоженный, ты хоть немного следи за тем, кого набирают писать новости в твою эховскую контору.
gregor 28 июля 2018 | 19:24
Приезжих из Средней Азии и гастарбайтеров привезли на мероприятие по зову сердца . Правда они не знают на какое мероприятие , но по зову сердца .
parodist 28 июля 2018 | 19:30
А КАБЗОН БУДЕТ ПЕТЬ???
jamba 28 июля 2018 | 19:32
Да, уж! Кто то баблосиков намоет нехило на этом концерте;)))
exoxoexoxo 28 июля 2018 | 19:33
Для разогрева будут бить картавых безродных космополитов, болотносахаровских прошмандовок, Героев Обороны Ташкента !
poluputing 28 июля 2018 | 19:44
exoxoexoxo: эх скорей бы, ведь после черносотенцев кровавые революция с гражданской войной, так и избавимся от рейхсРаши
klink 28 июля 2018 | 19:42
Победы проф. спорта - чистая развлекаловка.
zolingen 28 июля 2018 | 19:43
Мрак.