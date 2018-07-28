В центре Москвы стартует концерт «Россия в сердце моем», посвященный спортивным победам. На Манежной площади находится корреспондент «Эха Москвы». По его словам, люди неохотно покидают вестибюль станции метро из-за сильного ливня. Но полицейские выводят их на улицу. Есть приезжие из Средней Азии, гастарбайтеры. По словам корреспондента «Эха», все, с кем он пообщался, подчеркивают, что пришли именно по зову сердца.