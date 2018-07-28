Задержанная в США Мария Бутина собиралась сотрудничать с американским следствием еще до заключения под стражу

По словам адвоката россиянки Роберта Дрисколла, она хотела дать показания на своего сожителя Пола Эриксона.

По какому именно делу Бутина собиралась дать показания на Эриксона – консультанта Республиканской партии США, проходящей в деле россиянки как «американец №1» – не ясно. Как утверждает ее адвокат Роберт Дрисколл, чьи слова приводит Русская служба Би-би-си, агенты ФБР обыскивали квартиру россиянки в апреле и говорили, что это связано с неким делом в Южной Дакоте. В этом штате у Эриксона находится недвижимость. Адвокат, по его словам, предложил прокуратуре допросить Бутину, чтобы ответить на появившиеся вопросы. Россиянку, как отметил Дрисколл, в тот момент еще ни в чем не обвиняли.

Между тем готовностью Бутиной еще до задержания дать показания на Эриксона адвокат пытался доказать, что россиянку не нужно оставлять под стражей. Однако ее освобождения под залог на сегодняшний день так и не произошло. Тем временем ряд СМИ, как отмечает Русская служба Би-би-си, после ареста Бутиной писали о различных делах против Эриксона. По данным нескольких изданий, консультанта Республиканской партии обвиняли в мошенничестве и неуплате налогов. Официально Эриксона при этом ни в чем не обвиняют.

Напомним, власти США подозревают Бутину в работе на российскую разведку и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. По мнению следствия, она через Эриксона пыталась установить канал связи между американскими официальными лицами и Кремлем.