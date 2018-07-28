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19:02, 28 июля 2018

Задержанная в США Мария Бутина собиралась сотрудничать с американским следствием еще до заключения под стражу

По словам адвоката россиянки Роберта Дрисколла, она хотела дать показания на своего сожителя Пола Эриксона.

По какому именно делу Бутина собиралась дать показания на Эриксона – консультанта Республиканской партии США, проходящей в деле россиянки как «американец №1» – не ясно. Как утверждает ее адвокат Роберт Дрисколл, чьи слова приводит Русская служба Би-би-си, агенты ФБР обыскивали квартиру россиянки в апреле и говорили, что это связано с неким делом в Южной Дакоте. В этом штате у Эриксона находится недвижимость. Адвокат, по его словам, предложил прокуратуре допросить Бутину, чтобы ответить на появившиеся вопросы. Россиянку, как отметил Дрисколл, в тот момент еще ни в чем не обвиняли.

Между тем готовностью Бутиной еще до задержания дать показания на Эриксона адвокат пытался доказать, что россиянку не нужно оставлять под стражей. Однако ее освобождения под залог на сегодняшний день так и не произошло. Тем временем ряд СМИ, как отмечает Русская служба Би-би-си, после ареста Бутиной писали о различных делах против Эриксона. По данным нескольких изданий, консультанта Республиканской партии обвиняли в мошенничестве и неуплате налогов. Официально Эриксона при этом ни в чем не обвиняют.

Напомним, власти США подозревают Бутину в работе на российскую разведку и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. По мнению следствия, она через Эриксона пыталась установить канал связи между американскими официальными лицами и Кремлем.

Комментарии

5

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semia 28 июля 2018 | 19:18

Простая российская прошмандовка,которая спала с Торшиным,а потом решила свалить в США,но еще и хотела на этом заработать ,типа решать вопросы. А шума ... Понимаю Прохоров,Вексельберг,Дерипаска. ...

astet 28 июля 2018 | 19:29

semia: если бы дамочка была так проста,
Кремль не рвал бы волосья от досады
на интимном месте!
Думаю, она расскажет много интересного
и наш несменяемый вождь
получит новые санкции на свою лысину!

satttana_perrrkele 28 июля 2018 | 19:20

хутиноидка Бутина - ПНХ!
Что с мразями из госдурки, что USA-шными, а всё уродина и с инлеллеХтом чампанши.
Запугаем США нашими уродинами и дурами! (раз искандеров не боятся)

poluputing 28 июля 2018 | 19:28

не успела бабёнка первой настучать, плохи её дела. Сожитель заложит по-полной

jetsam 28 июля 2018 | 19:31

вот это неделька!!!!!!!!!!!!!
квартальный запас попкорна улетел....
что ни час - все смешнее и смешнее...

@она хотела дать показания на своего сожителя...По какому именно делу... не ясно.@
тудыть.
харассмент? деньги кпсс? золото гитлера?
и наш СПЧ влез, аж предложив америкосам отменить их закон из-за "она хотела дать"??????????????
ну не иначе - всему СПЧ хотела дать. не иначе....

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