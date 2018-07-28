Юлия Шестун будет участвовать в выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо своего мужа
Юлия Шестун будет участвовать в выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо своего мужа. Она подтвердила это РБК. Александр Шестун находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в превышении должностных полномочий. К нему не пустили нотариуса для регистрации счета избирательной кампании. Ранее глава Серпуховского района обвинил в давлении ФСБ и администрацию президента.
Комментарии6
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starokozlovicky2gus 28 июля 2018 | 19:21
Что ж это за работа такая - если муж не может ее выполнять, на его место приходит жена и продолжает работу. Можете себе представить, чтобы водитель самосвала не вышел на работу, а за него пришла жена, которая самосвал в жизни не видела, села и поехала?
lvl100500 28 июля 2018 | 19:25
Семейный подряд.
pomapamzahob 28 июля 2018 | 19:41
правильно сделала.
satttana_perrrkele 28 июля 2018 | 19:49
да как же так? Это ктоже решил, что нас, шастунов, привластное ворьё можно просто так подвинуть?
Шастуны - опора власти!
требуют, чтобы жене нарисовали голоса, как раньше это делали её "очень честному" мужу.
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sasass 28 июля 2018 | 19:54
Правильный выход нашли - а власть находиться в безвыходном положении...
putin_itogy 28 июля 2018 | 20:01
Быть Добру!
Господи, помоги Юлии!