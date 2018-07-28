Акции КПРФ против пенсионной реформы прошли сегодня в Москве и ряде городов
Участники митингов критиковали и другие законопроекты. Так, глава администрации Могочинского района Читы Дмитрий Плюхин высказался против повышения НДС.
Митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста собрал в центре Москвы, по разным данным, от 6,5 до 50 тысяч человек. Такие цифры называют в полиции и организаторы
Комментарии7
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jetsam 28 июля 2018 | 19:11
@Большинство россиян отчаянно не хотят верить в то, что можно продлить жизнь, повысив пенсионный возраст@
наивняк. вот что шоворит минздрав
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Если верить Главному внештатному гериатру Минздрава Ольге Ткачевой, то все выглядит оптимистично.
«Сегодня даже 60-летнего человека мы называем пожилым достаточно условно, потому что с биологической, с медицинской точки зрения этот человек достаточно сохранный сегодня. Это человек с хорошим образованием, с хорошим опытом, с хорошим здоровьем и человек, который уже состоялся, это вообще пик жизни, а мы сегодня говорим, что это пенсионный возраст».
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jetsam 28 июля 2018 | 19:14
60 лет - это пик жизни, Карл! или писк. или стон.
это же россия, Карл, тут "этот стон у нас песней зовется..."
prof57 28 июля 2018 | 19:14
Критикуют в газете. А на митингах граждане зафиксировали факты - власть ворует, лжет и занимается демагогией.
jetsam 28 июля 2018 | 19:26
prof57: сведения из ОБС или мамой клянусь?
kp6ic 28 июля 2018 | 19:21
кпрф за хорошие деньги давно изображает из себя оппозицию, но на самом деле таковой не является. они давно легли под путита и несут ответственность за все происходящее в стране наравне с единой россией. я поражаюсь, как же много полезных идиотов, которые в этом фарсе участвуют. ужас. все еще хуже, чем я думал.
lvl100500 28 июля 2018 | 19:23
КПРФ давно и надёжно себя дискредитировала, так что не верю я в заботу красных товарищей о судьбах российских пенсионеров.
klink 28 июля 2018 | 19:35
Если коммунисты против, значит надо быть ЗА. Они реакционеры.