Жена Александра Шестуна стала кандидатом на выборах главы Серпуховского района Подмосковья вместо него. Это подтвердили ТАСС в территориальном избиркоме. Там отметили, что есть одна проблема – подписи были собраны без открытия избирательного счета. Ранее арестованному главе Серпуховского района Александру Шестуну не удалось оформить для этого доверенность. Он находится в СИЗО Лефортово по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновник ранее обвинил ФСБ и администрацию президента в давлении на него.