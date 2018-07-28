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18:30, 28 июля 2018

В Подмосковье умер мужчина, который был избит пятью полицейскими

Это житель подмосковного города Павловский посад Евгений Толстов, — сообщает канал Рен-ТВ со ссылкой на его близких. По сведениям канала, конфликт произошел 21 июля на парковке возле кафе. 34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек, которые оказались действующими сотрудниками ДПС. Суд сегодня арестовал всех подозреваемых.

Комментарии

15

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danko_voila 28 июля 2018 | 18:38

Нравы безпредельщиков. Во 15 каждому. С выплатой!

tvitov66 28 июля 2018 | 18:42

вот смотрю не только вертухаи, но и сотрудники ДПС обеспокоились сохранностью ПФ РФ - вот это настоящий ПУтриотизм!

patrikk_1 28 июля 2018 | 18:47

По сведениям канала, конфликт произошел 21 июля на парковке возле кафе. 34-летний мужчина вступился за своего друга, после чего его избили пять человек...

Не надо было говорить что покойный вступился за братка, надо было сказать что Евгений вступился за маленькую девочку, которую мама послала за хлебом, а ещё лучше, что Евгений Толстов вступился за маленького котёнка, которого пытали полицейские и били по почкам.

cattt 28 июля 2018 | 18:43

Все это наши скрепы, не выветрились еще со времен крепостного право, там правда драли на конюшне!

astet 28 июля 2018 | 18:46

danko_voila: каждому защитнику власти Путина
вручить орден I степени
"За заслуги перед отечеством"
и выписать денежную премию
в размере годовой зарплаты!

patrikk_1 28 июля 2018 | 18:50

astet:

Очки, ты же знать ничего не знаешь, может это бандиты были, может этот друг Толстого - убийца, рэкетир и чёрный риелтор, объявленный в федеральный розыск, за то что убивал стариков?

ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 18:38

Опять русский мир под управлением мудрого нацлидера показал свою доброту, духовность и человеколюбие.

kazachok984 28 июля 2018 | 18:40

могу помазать, сделают виновным - умершего, суд всех оправдает, за превышение, дадут условно. Своих режим не сажает,

tv_victim 28 июля 2018 | 18:43

Теперь этим поганцам хана! Наконец-то уроды подпали под кампанию! Не случись эта кампания - привычно отделались бы взысканиями или в крайнем случае - увольнением. Теперь подонки сполна выхватят!

satttana_perrrkele 28 июля 2018 | 18:43

Наглое враньё!
Тут два варианта:
- или они уволились еще в прошлом году
- или они воспрепятствовали террористу (если-что, то найти украинские корни, не сложно).

shram1938 28 июля 2018 | 18:43

Вот таких тварей надо сажать на всю оставшуюся жизнь.
И никаких оправданий быть не может.

rusof_ob 28 июля 2018 | 18:44

"Не смеетесь? Это росия!" (с) Вечно слюнявый хряк.

dr_botov 28 июля 2018 | 18:48

Вангую: дело развалится в течение ближайших двух дней.
Задержанные докажут, что погибший сначала кричал: Крым Не Наш!, а потом и вовсе самоубился — чтобы Путина опорочить.

yralez 28 июля 2018 | 18:50

Опять от условно до 3-х лет.
Убийства полицаями смягчающие обстоятельства.

zemljanka 28 июля 2018 | 18:51

Соболезнования родным Евгения Толстова.

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