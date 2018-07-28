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18:05, 28 июля 2018

Путин: Принятие православия во время правления князя Владимира заложило основы российской государственности

Принятие православия во время правления князя Владимира заложило основы российской государственности. Об этом сказал президент Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 1030-летия крещения Руси.

Православие спасало нашу Родину во всех исторических переломах, и всем православным народам всегда было присуще единение, заключил Владимир Путин.

Комментарии

26

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ugiazov 28 июля 2018 | 18:10

Уничтожить ради православия 70% населения это здОрово.

honduras_na_colyme 28 июля 2018 | 18:12

Недомерок после встречи с Недоумком от него явно заразился.
Какое отношение имеет крещение цивилизованной на тот момент Руси с центром в Киеве к будущей Московии, которая появилась на свет через два столетия?

ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 18:15

honduras_na_colyme: А вы знаете, это тот редкий случай, когда я согласен с плешивым казнокрадом. Крещение Руси насильником и убийцей Володей действительно заложило основы государственности насилия и убийств.

taglit 28 июля 2018 | 18:18

ukradennaya_pensiya: москваши примаыіваются....

dunai10 28 июля 2018 | 18:30

honduras_na_colyme: Какое отношение имеет крещение цивилизованной на тот момент Руси с центром в Киеве к будущей Московии, которая появилась на свет через два столетия?
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Земли будущей "Московии" вместе с населением на то время входили в состав Киевской Руси.

danko1 28 июля 2018 | 18:33

А Путин в курсе, что все основы государственности в России он уничтожил и узурпировал власть, что равнозначно гос. перевороту?

mavviomi 28 июля 2018 | 18:36

dunai10: это кто тебе эту глупость сказал? На какой-то документ тех времен можешь сослаться?

neyexo 28 июля 2018 | 18:12

Господа верующие, скажите, а есть ли в православии какая-нибудь каноническая книга?
Чтобы то, что там написано, было авторитетнее патриарха? и даже путина?

tv_victim 28 июля 2018 | 18:13

Да уж. Российская государственность это круто... На протяжении всей своей истории страна массово убивала своих граждан. Никого не щадила. Впервые в истории взят перерыв в уничтожении своего народа пока что примерно на 60-70 лет. И этот вегетарианский короткий перерыв, похоже, подходит к концу....

imellendorf 28 июля 2018 | 18:14

Хм. Если кто и заложил основы российской государственности , то это Иван III , которого почему-то совсем не вспоминают ,но никак не князь Владимир , который и к Москве никакого отношение не имеет и иметь не мог.

a_111111 28 июля 2018 | 18:46

imellendorf: Иван III - этот ещё похуже Владимира будет!

riots 28 июля 2018 | 18:16

Господи, он уже и до истории крещения добрался.

tv_victim 28 июля 2018 | 18:35

riots: "Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция «убиенных». Кто эти "убиенные? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? – все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки».

М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города"

tks 28 июля 2018 | 18:19

Какие основы?! Чьей государственности?!!
Киевская Русь не имеет никакого отношения к Московии!!
Что у него с историей - вместо неё истерия по-Мединскому?

rusof_ob 28 июля 2018 | 18:52

tks: Полностью с Вами согласен, но, ИМХО, это Московия не имеет никакого отношения к Киевской Руси.

valeriy_n 28 июля 2018 | 18:32

Кто о чем, а вшивый о бане! Страна бурлит, возмущенная так называемой пенсионной реформой, а он все с мифом о Владимире расстаться не может.

mavviomi 28 июля 2018 | 18:39

valeriy_n: к которому ни Путин ни Россия не имеют никакого отношения.

mavviomi 28 июля 2018 | 18:34

очередная чушь от угро-финского фюрера.

salut__521 28 июля 2018 | 18:34

//всем православным народам всегда было присуще единение, заключил Владимир Путин.//

То-то от тебя, единитель хренов, все православники бегут как от черта...

(комментарий скрыт)

tks 28 июля 2018 | 18:37

А в это время путорашек на Манежке накрыло вёдрами дождя!

pedro_juares 28 июля 2018 | 18:39

скрепно

klukvik 28 июля 2018 | 18:40

первый "коронованный", в натуре

cherepovets 28 июля 2018 | 18:42

=Принятие православия во время правления князя Владимира заложило основы российской государственности.=

Назовите хоть одно успешное православное государство с приличной социальной политикой. Может князь не ту религию выбрал?

virgenu 28 июля 2018 | 18:42

Православие принято в Киеве, когда Руси ещё в помине не было. Ныне Конституция России отделила государство от религии.В любой нормальной стране Путина давно отстранили бы от власти за лицемерие и враньё.

sborisych 28 июля 2018 | 18:42

Сдаётся мне, что Володимир Володтмирыч сам является жертвой идеологизации истории

sproter 28 июля 2018 | 18:43

Путин: Бла-бла-бал, бла-бла, бла-бла-бла, с колен. Бла-бла-бла бла, Открытие Америки. Бла-бла-бла-бла, от Владивостока и до бла-бла-бла Лиссабона. Бла-бла-бла, жить все лучше и лучше. Бла-бла-бла, мы ведущая йикономика мира.

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