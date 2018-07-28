Путин: Принятие православия во время правления князя Владимира заложило основы российской государственности

Принятие православия во время правления князя Владимира заложило основы российской государственности. Об этом сказал президент Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 1030-летия крещения Руси.

Православие спасало нашу Родину во всех исторических переломах, и всем православным народам всегда было присуще единение, заключил Владимир Путин.