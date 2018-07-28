Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины. Об этом он сказал на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси. Московский патриархат, в состав которого сейчас входит Украинская церковь, пропагандирует доктрину «Русского мира», считает Порошенко.

«Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для этого считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор. В России церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле полностью и безоговорочно поддерживает имперскую политику Кремля. Такая ситуация является угрозой национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать».

Церковный указ об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины, полагает Петр Порошенко.