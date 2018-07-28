Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины. Об этом он сказал на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси. Московский патриархат, в состав которого сейчас входит Украинская церковь, пропагандирует доктрину «Русского мира», считает Порошенко.
«Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для этого считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор. В России церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле полностью и безоговорочно поддерживает имперскую политику Кремля. Такая ситуация является угрозой национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать».
Церковный указ об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины, полагает Петр Порошенко.
Комментарии11
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sokal123 28 июля 2018 | 18:15
Почему для Украины ? Для всех порядочных людей всего мира. РПЦ представляет опасность.
danko_voila 28 июля 2018 | 18:18
sokal123: Петро Порошенко дурак. Вешайся, девушка. Для майданутых да.
sir_sar 28 июля 2018 | 18:24
sokal123: Если Украина от всех зависима, пусть для начала отменит день независимости украины.
А потом выведет свои активы из России. Вот тогда этому клоуну возможно еще кто-то поверит, а не только зомби-овощи.
asokol 28 июля 2018 | 18:31
sir_sar: « пусть для начала отменит»
А еще какие указания от тебя, гнойной вонючки, последуют? Хочешь еще разик взять за щеку с проглотом?
sir_sar 28 июля 2018 | 18:42
asokol: Вот и говно из чьей-то жопы вылезло. И завоняло.
Это не мое, клянусь)))
kiever 28 июля 2018 | 18:29
sokal123: для порядочных людей во всем мире, опасность представляют только идиоты-порохоботы
fig_vvam 28 июля 2018 | 18:17
Я не очень люблю Порошенко, но в данном вопросе он прав.
УКП МП это агентура Кремля в Украине и почти не скрывает этого.
как ни относись к этому, но это факт.
cattt 28 июля 2018 | 18:48
fig_vvam: Тут попов рпцешных поймали на границе с чемоданом долларов, вывозили награбленное с Украины, видимо чувствуют, что скоро кранты
fresh_breeze 28 июля 2018 | 18:17
Побачимо, як по приказу Порошенко православные Украины сменят своё церковное начальство.
Религия — это прежде всего традиции предков, соблюдению которых не могут помешать ни нувориши, ни узурпаторы.
PS:
"Мы живём не ради будущего. Мы живём, чтобы хранить своё прошлое". (Ницше)
mavviomi 28 июля 2018 | 18:43
fresh_breeze: не московитам учить киевлян истории предков. Гнать кацапских попов с Украины!
a_111111 28 июля 2018 | 18:20
Ну Армянская Апостольская церковь отделилась от Византийской во многом чтобы не подчиняться церкви другого государства. Тем более Армения первая христианская страна... Ну это кроме догматических разногласий:)