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18:05, 28 июля 2018

Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины. Об этом он сказал на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси. Московский патриархат, в состав которого сейчас входит Украинская церковь, пропагандирует доктрину «Русского мира», считает Порошенко.

«Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для этого считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор. В России церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле полностью и безоговорочно поддерживает имперскую политику Кремля. Такая ситуация является угрозой национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать».

Церковный указ об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины, полагает Петр Порошенко.

Комментарии

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sokal123 28 июля 2018 | 18:15

Почему для Украины ? Для всех порядочных людей всего мира. РПЦ представляет опасность.

danko_voila 28 июля 2018 | 18:18

sokal123: Петро Порошенко дурак. Вешайся, девушка. Для майданутых да.

sir_sar 28 июля 2018 | 18:24

sokal123: Если Украина от всех зависима, пусть для начала отменит день независимости украины.
А потом выведет свои активы из России. Вот тогда этому клоуну возможно еще кто-то поверит, а не только зомби-овощи.

asokol 28 июля 2018 | 18:31

sir_sar: « пусть для начала отменит»

А еще какие указания от тебя, гнойной вонючки, последуют? Хочешь еще разик взять за щеку с проглотом?

sir_sar 28 июля 2018 | 18:42

asokol: Вот и говно из чьей-то жопы вылезло. И завоняло.
Это не мое, клянусь)))

kiever 28 июля 2018 | 18:29

sokal123: для порядочных людей во всем мире, опасность представляют только идиоты-порохоботы

fig_vvam 28 июля 2018 | 18:17

Я не очень люблю Порошенко, но в данном вопросе он прав.
УКП МП это агентура Кремля в Украине и почти не скрывает этого.
как ни относись к этому, но это факт.

cattt 28 июля 2018 | 18:48

fig_vvam: Тут попов рпцешных поймали на границе с чемоданом долларов, вывозили награбленное с Украины, видимо чувствуют, что скоро кранты

fresh_breeze 28 июля 2018 | 18:17

Побачимо, як по приказу Порошенко православные Украины сменят своё церковное начальство.
Религия — это прежде всего традиции предков, соблюдению которых не могут помешать ни нувориши, ни узурпаторы.

PS:
"Мы живём не ради будущего. Мы живём, чтобы хранить своё прошлое". (Ницше)

mavviomi 28 июля 2018 | 18:43

fresh_breeze: не московитам учить киевлян истории предков. Гнать кацапских попов с Украины!

a_111111 28 июля 2018 | 18:20

Ну Армянская Апостольская церковь отделилась от Византийской во многом чтобы не подчиняться церкви другого государства. Тем более Армения первая христианская страна... Ну это кроме догматических разногласий:)

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