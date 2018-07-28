Около 15 тысяч человек приняли участие в акции КПРФ против повышения пенсионного возраста

На митинге звучали призывы отменить реформу и отправить правительство в отставку.

Протестующие провели шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. В колоннах было много красных коммунистических флагов и плакаты, где написано: «Приговорены работать пожизненно», «Не хочу умереть на работе», «Платить будут мало, но недолго», «Помоги государству – умри до пенсии».

На митинг пришли не только люди старшего и предпенсионного возраста, но и младшего поколения.

Со сцены к людям обратился Геннадий Зюганов. В своем заявлении лидер КПРФ выразил уверенность, что правительство не сможет принять пенсионную реформу, поскольку сделать это не позволят граждане России.

В ответ прозвучали крики «Позор! Позор!» по отношению к инициаторам реформы, а также призыв «Правительство в отставку!».

В КПРФ оценили число участников в 100 тысяч человек, такую цифру сообщили во время митинга, который в партии назвали одним из самых масштабных за последние годы. В МВД говорят, что пришли 6,5 тысяч человек. По данным организации «Белый счетчик», на акции собрались более 12 тысяч протестующих.

Полиция не вмешивалась в ход проведения акции, при входе были установлены рамки, у которых проверяли содержание плакатов и баннеров.

Обещания лидера КПРФ не допустить повышения пенсионного возраста останутся просто словами, поскольку партии нет ни возможностей, ни желания этому воспрепятствовать. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Александр Кынев. Он добавил, что, судя по всему, власти расширили поле несогласия для думской оппозиции -поскольку тему повышения налогов и пенсионного возраста используют так называемые «несистемные политики».