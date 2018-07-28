Около 15 тысяч человек приняли участие в акции КПРФ против повышения пенсионного возраста
На митинге звучали призывы отменить реформу и отправить правительство в отставку.
Протестующие провели шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. В колоннах было много красных коммунистических флагов и плакаты, где написано: «Приговорены работать пожизненно», «Не хочу умереть на работе», «Платить будут мало, но недолго», «Помоги государству – умри до пенсии».
На митинг пришли не только люди старшего и предпенсионного возраста, но и младшего поколения.
Со сцены к людям обратился Геннадий Зюганов. В своем заявлении лидер КПРФ выразил уверенность, что правительство не сможет принять пенсионную реформу, поскольку сделать это не позволят граждане России.
В ответ прозвучали крики «Позор! Позор!» по отношению к инициаторам реформы, а также призыв «Правительство в отставку!».
В КПРФ оценили число участников в 100 тысяч человек, такую цифру сообщили во время митинга, который в партии назвали одним из самых масштабных за последние годы. В МВД говорят, что пришли 6,5 тысяч человек. По данным организации «Белый счетчик», на акции собрались более 12 тысяч протестующих.
Полиция не вмешивалась в ход проведения акции, при входе были установлены рамки, у которых проверяли содержание плакатов и баннеров.
Обещания лидера КПРФ не допустить повышения пенсионного возраста останутся просто словами, поскольку партии нет ни возможностей, ни желания этому воспрепятствовать. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Александр Кынев. Он добавил, что, судя по всему, власти расширили поле несогласия для думской оппозиции -поскольку тему повышения налогов и пенсионного возраста используют так называемые «несистемные политики».
Комментарии7
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ugiazov 28 июля 2018 | 18:13
После акции пошли в церковь во главе с Зюгановым.
patrikk_1 28 июля 2018 | 18:23
На митинге звучали призывы отменить реформу и отправить правительство в отставку...
Вспомнил как в начале "революции" белоленточников прозвучали призывы правительство и Путина в отставку, то пионерка Тоня Самсонова спрашивала дурочка Сашу Плющева в "Утреннем развороте", мол, чего они ещё сидят, почему не подают в отставку, им же сказала стотысячная толпа "В отставку", почему они не уходят?
freedom55 28 июля 2018 | 18:30
patrikk_1: Брысь под лавку.
jetsam 28 июля 2018 | 18:29
@В своем заявлении лидер КПРФ выразил уверенность,
что правительство не сможет принять пенсионную реформу,
поскольку сделать это не позволят граждане России. @
да, да, да. уже проходили
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Посетивший СССР президент Никсон спросил у Брежнева,
почему советские рабочие не бастуют.
Вместо ответа Брежнев повез Никсона на завод
и там обратился к рабочим:
— С завтрашнего дня вам будет уменьшена зарплата! (аплодисменты)
— Будет увеличен рабочий день! (аплодисменты)
— Каждого десятого будут вешать! (аплодисменты)...
Но один рабочий тянет руку:
— А веревку свою приносить или профком обеспечит?
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tks 28 июля 2018 | 18:31
А в это время путрашек на Манежке накрыло вёдрами дождя!
jetsam 28 июля 2018 | 18:38
tks: да еще град с яйцо вошьдя пошел.... уже весь север...
amigurumi1966 28 июля 2018 | 18:42
Отшумели информационные «страсти-мордасти» по принятию Государственной Думой в первом чтении «пенсионной реформы», народные избранники, в особенности из партии «Единая Россия», удовлетворенные своей парламентской деятельностью отправились на «заслуженный отдых». А по-другому, и быть не может.
https://zen.yandex.ru/media/edcelinskii/edinaia-rossiia--burjuaznaia-antinarodnaia-partiia-5b5c20998dde0d00a8e968da?from=editor