В США заключенные украли с тюремных счетов четверть миллиона долларов
В штате Айдахо была взломана электронная система перевода денег. Ее разработала одна частная фирма. Заключенным предоставили специальное электронные устройства, с помощью которого они могли выходить в интернет, переписываться с родственниками, слушать музыку, играть в видеоигры, а также покупать книги, одежду и продукты. Как передает канал RTVi, в результате сбоя в пяти исправительных учреждениях доступ к чужим средствам получили более 360 заключенных. Эти деньги можно потратить только в тюрьме. Часть средств удалось вернуть.
Комментарии4
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gordy 28 июля 2018 | 17:41
"Эти деньги можно потратить только в тюрьме."
Значит, закатили вечеринку с пивом?
moisha_sekilman 28 июля 2018 | 17:40
Поди в среде пиндоских зика окопался рюсский хакер? Департаменту исполнения наказания США необходимо послать ноту протеста в офис рюсских хакеров!
kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:43
Украли 250 штук.
Да сосунки в сравнении с росчиновниками.
murad_manapov 28 июля 2018 | 18:12
в ярославскую колонию их на перевоспитание