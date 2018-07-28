В США заключенные украли с тюремных счетов четверть миллиона долларов

В штате Айдахо была взломана электронная система перевода денег. Ее разработала одна частная фирма. Заключенным предоставили специальное электронные устройства, с помощью которого они могли выходить в интернет, переписываться с родственниками, слушать музыку, играть в видеоигры, а также покупать книги, одежду и продукты. Как передает канал RTVi, в результате сбоя в пяти исправительных учреждениях доступ к чужим средствам получили более 360 заключенных. Эти деньги можно потратить только в тюрьме. Часть средств удалось вернуть.