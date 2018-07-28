Сенатор Алексей Пушков заявил, что практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом
Глава комитета по информационной политике написал это в своем твиттере. По его словам, необходима серьезная реформа ФСИН. Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить функции контроля и охраны с задачей перевоспитания. Поводом стала публикация видеозаписи пыток в ярославской колонии. По этому делу задержаны восемь сотрудников ФСИН.
Комментарии18
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vilingrad 28 июля 2018 | 17:40
практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом"
...или пытать каленым железом... можн и на дыбу... пушков большой путаник: без пыток Русское государство не устоит- прийдут всякие либералы и дерьмократы!
danko1 28 июля 2018 | 17:45
vilingrad: Какая мерзость все эти заявления.
Словно они не знали о системе пыток, которая со времен ГуЛАГа существуют и на которых вся система держится.
Переименовали уже милицию в полицию, а убийств в СИЗО только больше стало.
На насилии и страхе весь преступный путинский режим держится и при его правлении ничего не изменится.
piter_ug 28 июля 2018 | 17:44
//практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом//
Это они начали заботиться о своей судьбе.
Дело-то идёт к развязке.
sardonyx 28 июля 2018 | 17:45
А если не поможет тогда пытать.
post_v 28 июля 2018 | 17:45
"сенатор" Пушков каленым железом выжигает сотрудников ФСИН ?
картина маслом....
yralez 28 июля 2018 | 17:49
Значит вертухаев накажут......повышением окладов раза в три.
srk2658lu 28 июля 2018 | 17:49
ФСИН будут калёным железом жечь?
С кого начнём?
danmestari 28 июля 2018 | 17:52
Таких, как Пушков, надо выжечь каленым железом. Тогда и на местах все образуется, и не только в УФСИН.
jetsam 28 июля 2018 | 17:53
интересно. а что они сейчас выжигали каленым железом?
а вчера? а позавчера? и как результат?
практику ззззз... меняем на практику выжигания каленым железом.
здорово. на собаках проверили?
что не сенатор, то сильные заскоки... экология у них там...
jetsam 28 июля 2018 | 18:08
точно. экология.
у этого "сенатора" рыльце в пушку.
да и суходрищев его видел:
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Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует!
Не, ну наболело, капитан! Он выступает здесь, как директор пляжа!
--- (с) Ширли-Мырли
fresh_breeze 28 июля 2018 | 17:58
"практику пыток в тюрьмах следует выжечь каленым железом"
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Калёное железо??? Это же старинная русская пытка, калёным железом жгли и клеймили. Мы же теперь входим в Совет Европы, нужно соответствовать. Поэтому никакого калёного железа, только испанский сапог.
jetsam 28 июля 2018 | 18:05
fresh_breeze: @ы же теперь входим в Совет Европы @
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— Входит... И выходит... И входит... Замечательно выходит!
--- (с) "Винни-Пух и день забот"
kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:59
Вот так возьмёт пушков в руки калёное железо и пойдёт выжигать, клоун.
polikarpich 28 июля 2018 | 18:02
Да! А также эту практику следует выбить резиновой дубинкой и вытолкать бутылкой из-под "Советского шампанского". И задушить при помощи противогаза.
payalnick 28 июля 2018 | 18:07
Значит, коррупцию каленым железом он выжечь не хочет.
Раньше у России было две беды: педофилы и перхоть. Теперь ещё и пытки будут выжигать
fy_fy_fy_fy 28 июля 2018 | 18:12
лоПушкова надо проверить на экстремизм.
captaingeorge 28 июля 2018 | 18:14
Да кто ж вам мешает-то? Жгите! Вы уже 18 лет об оффшорах, да о врагах нации, некогда о разной ерунде задумываться... Только вот говорят от тюрьмы и от сумы..., надо бы озаботиться...
sproter 28 июля 2018 | 18:35
Те же меры применить к проституткам и прочим сенаторам, кроме того налысо их брить и с семейством отправлять в Оймякон, лишив всех французских замков и средств.