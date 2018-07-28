Владимир Путин заявил, что крещение Руси определило дальнейшее развитие как России, так и всего мира. Президент принял участие в торжествах по случаю 1030-летия принятия православия. Церковные торжества прошли также в Белоруссии и на Украине. При этом украинский президент Петр Порошенко назвал РПЦ угрозой безопасности его страны.