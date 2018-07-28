Владимир Путин заявил, что крещение Руси определило дальнейшее развитие как России, так и всего мира
Владимир Путин заявил, что крещение Руси определило дальнейшее развитие как России, так и всего мира. Президент принял участие в торжествах по случаю 1030-летия принятия православия. Церковные торжества прошли также в Белоруссии и на Украине. При этом украинский президент Петр Порошенко назвал РПЦ угрозой безопасности его страны.
Комментарии29
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vilingrad 28 июля 2018 | 17:37
дальнейшее развитие как России, так и всего мира."
Васюки станут сначала столицей России, а потом и всего мира. С развитием межпланетных сообщений и нашей Галактики!
fig_vvam 28 июля 2018 | 17:59
vilingrad: мание величия основанная на жутком комплексе дает вот такие результаты.
И тут уж ничем не поможешь.
tvitov66 28 июля 2018 | 18:05
fig_vvam: опять наше величество понесло ... уберите кагор подальше!
danko1 28 июля 2018 | 18:00
vilingrad: Религию попы используют для собственного обогащения, а власть использует попов, чтобы из населения рабов послушных делали.
И никакого отношения это к реальной Вере не имеет.
А Путин вообще крестится не только справа налево, но и от живота ко лбу, что телекамеры зафиксировали.
Мракобесием это называется.
murad_manapov 28 июля 2018 | 17:37
про религию либо хорошо, либо ничего, уголовный кодекс так велит.
hz6691 28 июля 2018 | 17:37
Да что - мира! Вселенной!
kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:46
hz6691: И её окресностей.
Сразу Нью-Васюки навеяло.
kisa2000 28 июля 2018 | 17:43
Надо было к хазарам присоединиться.
kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:52
kisa2000: Если учесть, что в своё время часть хазар с гланым кланом приняли иудаизм, и к тому же евреи считают их потомками колена Симеона, то еще не поздно РФ присоединиться к Израилю.
buzukin1912 28 июля 2018 | 17:46
Огнем и мечом, да... Идолищи так и плыли по Днепру. Забавная история религии в России - при Петре раскольники самосжигались, при Ленине опять таки церкви грабили, при Сталине восстановили, при Хрущеве придавили - туда-сюда, туда-сюда :) И вот они, новые подсвечники из бывших коммунистов - обеспечили беспошлинные курево и рояль, слава тебе, господи! Может, пора и оглянуться на западных атеистов - не то так и будем закон божий в одном флаконе с генетикой изучать - ну ведь и вправду смешно! Кстати - не оскорбил ли я часом чьи-то нежные чувства? Рояля больше нет, кагору примите :)
zolingen 28 июля 2018 | 17:46
Владимир Путин заявил, что крещение Руси определило дальнейшее развитие как России, так и всего мира
И ведь не поспоришь. Жаль не уточнил полярность этого грандиозного мирового события.
srk2658lu 28 июля 2018 | 17:46
Крещение Руси определило?
А атомную бомбу в СССР, которая всё определила..., создали атеисты.
Что за хрень?
fig_vvam 28 июля 2018 | 18:12
srk2658lu: Причем создали ее в США, а в СССР только скопировали с американского образца.
А сами создатели бомбы действительно были атеистами и даже коммунистами в значительной части,
srk2658lu 28 июля 2018 | 18:25
fig_vvam: Да, украли секреты, но сами сделали и испытали. Приписывать крещению Руси исключительную роль в мире - глупо.
fig_vvam 28 июля 2018 | 18:28
srk2658lu: Не спорю, скопировать тоже не просто было.
Сейчасм вот уже и скопировать электронные компоненты не удается.
Приходится их примитивно воровать.
srk2658lu 28 июля 2018 | 18:34
fig_vvam: Воровать с Божьей помощью?
Оригинально, однако!
yralez 28 июля 2018 | 17:47
Очередное звание Гундяеву присвоили ?
ura_123 28 июля 2018 | 17:48
Во как гэбнюк переобувается,прямо на ходу. Член КПСС и гебнюк вдруг подсел на религию,как на "Опиум для народа"(с), парадокс...
Хотя скорее всего,показное. ИМХО
don_ballon 28 июля 2018 | 17:52
Президент сказал очередную банальность. Конечно, христианизация Европы и позже-Руси сыграла огромную роль в истории. Как и исламизация тюркского и арабского мира, как столкновения этих цивилизаций. Иное дело, что и принятие любой другой монотеистической конфессии или оставание в лоне язычества тоже сыграли бы огромную роль. Иное дело, что Русь не пережила эпоху Ренессанса по разным причинам и модернизировать страну пришлось силой-Петру. Который едва ли был верующим вообще и христианином в частности.
danmestari 28 июля 2018 | 17:54
А когда сей муж поступал на работу в КГБ, он тоже так говорил или больше упирал на роль ВОСР в мировой истории и руководящую роль КПСС?
andrang2 28 июля 2018 | 17:57
- Как узнать, когда он вреТ?
- А когда губы шевелятся.
jetsam 28 июля 2018 | 18:01
@Владимир Путин заявил, что крещение Руси определило дальнейшее развитие как России, так и всего мира@
Мавроди и Лёня Голубков - отдыхают со своими графиками.....
т.е. порядка 800-900 лет последующего рабства афронегров - вина россии?
наверное Колумб, сволочь, тоже америку открыл на волне крещения руси
- небось уже тогда бежал от русского мира, трус?
сильно! это тебе не мультик с лапшой во флориду.
это тянет на четыре докторских (рулона) и две шнобелевки.
надо с католиков дань, хотя бы за 1000 лет потребовать.
bonhoeffer 28 июля 2018 | 18:01
И что осталось от этого крещения? Купание в проруби?
gregor 28 июля 2018 | 18:06
Владимир Путин заявил, что крещение Руси определило дальнейшее развитие как России, так и всего мир
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И предопределило ..... нищету и невежество .
rusof_ob 28 июля 2018 | 18:08
По ходу, в кремле не только песков пургоносец. Когда крестилась Русь, в мокшанских болотах лягушки квакали.
jetsam 28 июля 2018 | 18:11
rusof_ob: @ мокшанских болотах лягушки квакали@
а сейчас там что - рыбы запели?????
rusof_ob 28 июля 2018 | 18:27
jetsam: Рсь крестилась Киевским нязем в 988 году, а мосКВА былыла основана также Киевским князем в 1147-м. Дошло?
jetsam 28 июля 2018 | 18:31
rusof_ob: неа. так поют рыбы или нет в мокшанских болотах ?
captaingeorge 28 июля 2018 | 18:22
Костюмированные балы со распорядителем Звездонием - атавизм русской цивилизации! Участники этих балов либо невежды, либо прожженые циники. Я так думаю...