В Подмосковье опрокинулся автобус, в котором находились 27 пассажиров
В Подмосковье опрокинулся автобус, в котором находились 27 пассажиров. Это произошло в Домодедовском районе, передает ТАСС со ссылкой на источник. На месте работают представители экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.
Комментарии1
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ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 18:03
Русский мир - это качественные дороги, дисциплинированные водители и безвзяточный контроль ГИБДД.