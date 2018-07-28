Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Пострадавший, 31-летний командир взвода полиции по охране дипмиссий, получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову. Инцидент произошел накануне. Причины конфликта неизвестны. Нападавшего разыскивают.