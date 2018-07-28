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17:30, 28 июля 2018

Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни

Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Пострадавший, 31-летний командир взвода полиции по охране дипмиссий, получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову. Инцидент произошел накануне. Причины конфликта неизвестны. Нападавшего разыскивают.

Комментарии

19

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xyteen 28 июля 2018 | 17:39

Не слушаются Кадырова, либо исполняют его волю

gordy 28 июля 2018 | 17:45

"Нападавшего разыскивают."

Найти-то найдут, да кто им дверь откроет?

tvitov66 28 июля 2018 | 17:59

gordy: надобно простить ... дитя гор однако ... и наградить

stas12006 28 июля 2018 | 17:44

нападение на путинских ментов - не преступление

moisha_sekilman 28 июля 2018 | 17:45

Потом уже в местах лишения свободы этот выходец будет строчить жалобы на произвол тюремщиков, а общественники возведут его в ранг политического! Так было, так есть и так будет пока этим общественникам такие выходцы не вырежут лишние кишки.

sasha_volk_off 28 июля 2018 | 17:47

moisha_sekilman: да, так должно быть и так будет!

mozhem_povtorit 28 июля 2018 | 17:55

moisha_sekilman: Ничего не надо будет строчить, он в чечне будет "отбывать". По всем статьям, кроме терроризма - имеет право, потому что Кадыров в свое время нагнул ФСИНовцев.

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polikarpich 28 июля 2018 | 17:46

Ну и зачем он оттуда вышел, этот выходец?

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balmont 28 июля 2018 | 17:46

"Выходцы из Чечни" считают, и не зря, что им в России можно всё. В этом их убедили сами "правоохранители", продажные и трусливые. Странно было бы, если бы их это не коснулось.

srk2658lu 28 июля 2018 | 17:52

Кадыров за всё в ответе, как Путин,
И что?

stas12006 28 июля 2018 | 17:54

просто путинский мент привык вести себя , как хамло , с русскими рабами, а нормальный человек не стал терпеть и наказал свинью.

kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:57

Перед выходцем уже извинились?

mozhem_povtorit 28 июля 2018 | 17:59

kaputvsemu: Извинятся и на колени встанут, когда найдут.

tvitov66 28 июля 2018 | 18:02

kaputvsemu: как найдут, так сразу извинятся ... если он откроет

petrivanov 28 июля 2018 | 17:59

Это не возможно - он же мусульманин, а они самые мирные люди. Кадыров подтвердит!

danmestari 28 июля 2018 | 18:06

Вот почему я не удивлен, а?

ugiazov 28 июля 2018 | 18:16

Нападавший в ночном клубе тусуется.

jetsam 28 июля 2018 | 18:35

@Нападавшего разыскивают.@
а вчера писали "поимка - дело нескольких часов...."

zhirnovsk 28 июля 2018 | 18:46

Да не было никакого конфликта - скоро игил голос подаст.

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