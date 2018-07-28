Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни
Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался 18-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Пострадавший, 31-летний командир взвода полиции по охране дипмиссий, получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову. Инцидент произошел накануне. Причины конфликта неизвестны. Нападавшего разыскивают.
Комментарии19
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xyteen 28 июля 2018 | 17:39
Не слушаются Кадырова, либо исполняют его волю
gordy 28 июля 2018 | 17:45
"Нападавшего разыскивают."
Найти-то найдут, да кто им дверь откроет?
tvitov66 28 июля 2018 | 17:59
gordy: надобно простить ... дитя гор однако ... и наградить
stas12006 28 июля 2018 | 17:44
нападение на путинских ментов - не преступление
moisha_sekilman 28 июля 2018 | 17:45
Потом уже в местах лишения свободы этот выходец будет строчить жалобы на произвол тюремщиков, а общественники возведут его в ранг политического! Так было, так есть и так будет пока этим общественникам такие выходцы не вырежут лишние кишки.
sasha_volk_off 28 июля 2018 | 17:47
moisha_sekilman: да, так должно быть и так будет!
mozhem_povtorit 28 июля 2018 | 17:55
moisha_sekilman: Ничего не надо будет строчить, он в чечне будет "отбывать". По всем статьям, кроме терроризма - имеет право, потому что Кадыров в свое время нагнул ФСИНовцев.
polikarpich 28 июля 2018 | 17:46
Ну и зачем он оттуда вышел, этот выходец?
balmont 28 июля 2018 | 17:46
"Выходцы из Чечни" считают, и не зря, что им в России можно всё. В этом их убедили сами "правоохранители", продажные и трусливые. Странно было бы, если бы их это не коснулось.
srk2658lu 28 июля 2018 | 17:52
Кадыров за всё в ответе, как Путин,
И что?
stas12006 28 июля 2018 | 17:54
просто путинский мент привык вести себя , как хамло , с русскими рабами, а нормальный человек не стал терпеть и наказал свинью.
kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:57
Перед выходцем уже извинились?
mozhem_povtorit 28 июля 2018 | 17:59
kaputvsemu: Извинятся и на колени встанут, когда найдут.
tvitov66 28 июля 2018 | 18:02
kaputvsemu: как найдут, так сразу извинятся ... если он откроет
petrivanov 28 июля 2018 | 17:59
Это не возможно - он же мусульманин, а они самые мирные люди. Кадыров подтвердит!
danmestari 28 июля 2018 | 18:06
Вот почему я не удивлен, а?
ugiazov 28 июля 2018 | 18:16
Нападавший в ночном клубе тусуется.
jetsam 28 июля 2018 | 18:35
@Нападавшего разыскивают.@
а вчера писали "поимка - дело нескольких часов...."
zhirnovsk 28 июля 2018 | 18:46
Да не было никакого конфликта - скоро игил голос подаст.