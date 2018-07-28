В тюменской больнице отменен запрет на критику властей в соцсетях
На странице клинического центра «Медицинский город» во ВКонтакте говорится о том, что руководство не вправе отменять конституционные свободы. Главврач Андрей Кудряков извинился перед сотрудников и сказал, что проводится служебная проверка. Ранее местный координатор штаба Алексея Навального Александр Куниловский опубликовал в твиттере фотографию приказа главврача, где говорится о том, что сотрудники не могут в соцсетях критиковать государство, свою работу, а также публиковать фотографии с алкогольными напитками и сигаретами.
Комментарии8
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jetsam 28 июля 2018 | 17:46
и теперь врачи дав больному порцию коры дуба,
или поставив клистир настойки боярышника
могут критиковать в соц.сетях власти
за задержку поставок настоек подорожника и пустырника.
за слабый раствор марганцовки.
победа. в отельной палате победил здравый смысл.
теперь бы по всей больнице так.....
tvitov66 28 июля 2018 | 17:53
jetsam: свобода слова и демократия расцвели буйным цветом среди буйных
piter_ug 28 июля 2018 | 17:46
Неужели удалось вылечить главврача!?
Этот передовой опыт лечения надо распространять вширь и вверх.
kaputvsemu 28 июля 2018 | 17:55
Хоть кто-то в РФ вспомнил, что существует конституция.
tvitov66 28 июля 2018 | 18:14
kaputvsemu: причем только под воздействием тяжёлых лекарственных препаратов
seryj_wolk 28 июля 2018 | 18:06
Рак на горе сдох или в четверг дождичек прошел?
tv_victim 28 июля 2018 | 18:08
" - В Советской России, - говорил он, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!"
И.Ильф и Е. Петров. "Золотой теленок".
murad_manapov 28 июля 2018 | 18:17
главврач - перебежчик. скоро сядет.