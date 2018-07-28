Владимир Путин вручил сегодня государственные награды футболистам и тренерам сборной России

Главный тренер сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич, который закончил карьеру после чемпионата мира – Орденов Почета. Все футболисты и тренерский штаб получили почетные грамоты и звания заслуженных мастеров спорта России. Александр Головин специально ради встречи в Кремле прилетел на один день из Монако после подписания контракта с местным клубом.

Станислав Черчесов не стал переоценивать собственных заслуг, сказав, что футболисты играли не ради наград и получилось у них далеко не все. Это сообразуется с мнением, прозвучавшим в российском спортивном мире.

Выдающаяся волейболистка Екатерина Гамова напомнила, что звания заслуженных мастеров спорта получают только победители Олимпийских Игр и чемпионатов мира и сказала, что звание тем самым обесценивается. Усомнился в этом решении и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Футболисты вручили президенту мяч и футболку с автографами, пообещав, что чипа в них нет.