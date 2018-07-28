Владимир Путин вручил сегодня государственные награды футболистам и тренерам сборной России
Главный тренер сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич, который закончил карьеру после чемпионата мира – Орденов Почета. Все футболисты и тренерский штаб получили почетные грамоты и звания заслуженных мастеров спорта России. Александр Головин специально ради встречи в Кремле прилетел на один день из Монако после подписания контракта с местным клубом.
Станислав Черчесов не стал переоценивать собственных заслуг, сказав, что футболисты играли не ради наград и получилось у них далеко не все. Это сообразуется с мнением, прозвучавшим в российском спортивном мире.
Выдающаяся волейболистка Екатерина Гамова напомнила, что звания заслуженных мастеров спорта получают только победители Олимпийских Игр и чемпионатов мира и сказала, что звание тем самым обесценивается. Усомнился в этом решении и известный комментатор Дмитрий Губерниев.
Футболисты вручили президенту мяч и футболку с автографами, пообещав, что чипа в них нет.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
satttana_perrrkele 28 июля 2018 | 17:12
- молодец, хорошо мячик пинал. Вот тебе медалька.
- очень хорошо мячик пинал, тебе орденочек
- а этот чего тут делает? Ну и что, что его на нобелевскую по физике - он футбол не любит. Взашей его! (а еще лучше за гос.измену, в Лефортово)
koshkaedu 28 июля 2018 | 17:13
Я Дзюба? Мой ненаглядный Дзюба? Его почему обошли орденами и медалями?
Вот какие скупые дядьки!
eduard53 28 июля 2018 | 17:14
А отдельные части тела не награждали?
* * *
После Пеле я футбол подзабыл
И за полвека последних немного
Помню: рукой Марадона забил
Гол и божился – рука была Бога;
И, аргентинского форварда бзик
Русский намедни вратарь подхвативши,
Лёжа пенальти ногой отразил
И окрестил эту ногу Всевышней.
putin_itogy 28 июля 2018 | 17:15
"Футбол — двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну это... каток! Так они, 22 бугая, 22 бугая, да на полтора часа.... да на полтора часа и на 22 бугая... два пишем, семь на ум пошло. Они все поле заасфальтируют..!"
А балерина...
Аркадий Исаакович Райкин.
uralruss 28 июля 2018 | 17:17
Да уж! Награждать в этой клоаке видимо уже некого. Я забыл - дзюбы, новая скрепа для нищебродов. Только вот скрепа какая-то стремная, не очень. А нищеброды мы все, независимо от качества кошелька. Когда поймем это, тогда может и появится шанс вылезти из г.вна.