Патриарх Кирилл по случаю 1030-летия крещения Руси призвал православные народы забыть о распрях
Патриарх Кирилл по случаю 1030-летия крещения Руси призвал православные народы забыть о распрях. Предстоятель РПЦ выступил после торжественной литургии.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что РПЦ представляет угрозу для национальной безопасности его страны.
Комментарии6
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danko1 28 июля 2018 | 17:08
А попы РПЦ не только благославляли идущих воевать на Донбасс, но и заявляли, что только там настоящие патриоты.
Какой же наглый лицемер этот гэбэшник Гундяев.
semia 28 июля 2018 | 17:14
Не было между православными распрей,пока Путин не захватил часть Украины. Вернуть надо украденное и покаяться,тогда может братья украинцы и простят.Это добрый народ.
viniqi 28 июля 2018 | 17:09
Гундяев давно себя дискредитировал и его тухлое мнение никому не интересно!!!
putin_itogy 28 июля 2018 | 17:12
И вывести своих "отпускников" из Донбасса.
Святые слова устами златопогоного подполковника кгб..
oneoretwo 28 июля 2018 | 17:14
...пря у православных ныне одна - плешивый самозванец...
jetsam 28 июля 2018 | 17:16
@призвал православные народы забыть о распрях. @
ну конечно. как ядерный пепел над европой - так мы.
как запретить отпевание православного, но украинского мальчика, так мы.
а как только кусок пирога у РПЦ отнять хотят - забыть о распрях.....
неа....
#пепел клааса стучит в моё сердце#