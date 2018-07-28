Патриарх Кирилл по случаю 1030-летия крещения Руси призвал православные народы забыть о распрях. Предстоятель РПЦ выступил после торжественной литургии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что РПЦ представляет угрозу для национальной безопасности его страны.