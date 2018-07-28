Совет Федерации завершил весеннюю сессию, приняв в последний день несколько законопроектов
На летние каникулы сенаторы уходят почти без долгов. Верхняя палата поддержала появление в календаре новой праздничной даты. 19 апреля в России будут отмечать присоединение Крыма, Тамани и Кубани. Крым наш, воскликнула спикер Совета федерации Валентина Матвиенко во время голосования.
Парламентарии дружно проголосовали закон о повышении НДС до 20 процентов. На подпись президенту отправится закон об изучении родного языка. Совфед разрешил автомобилистам регистрировать машину у дилера без посещения Госавтоинспекции.
Поддержали сенаторы и закон об увеличении количества рекламы в телеэфире и ее возвращение в детские программы. Не было возражений относительно безвизового въезда для иностранцев с паспортом болельщика.
Завершилась сессия напутствием всегда оставаться на связи с парламентом через систему оповещения «Рупор». Снаружи все это время шли одиночные пикеты против закона, который осложнит проведение кинофестивалей в России. Никого не задержали.
Следующее пленарное заседание у сенаторов состоится в конце сентября.
Комментарии3
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neprostotak 28 июля 2018 | 17:10
« Крым наш, воскликнула спикер Совета федерации Валентина Матвиенко во время голосования.
Парламентарии дружно проголосовали закон о повышении НДС до 20 процентов.»
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Хахаха . . . лучше и не скажешь!!! Браво!!!
oneoretwo 28 июля 2018 | 17:12
На летние каникулы сенаторы уходят почти без долгов.
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...то-то будут удивлены, когда им апосля то предъявят...
jetsam 28 июля 2018 | 17:13
@Крым наш, воскликнула спикер Совета федерации Валентина Матвиенко@
если ваш, то почему за санкции я платить должен?
пусть платит валька. ее крым.