Совет Федерации завершил весеннюю сессию, приняв в последний день несколько законопроектов

На летние каникулы сенаторы уходят почти без долгов. Верхняя палата поддержала появление в календаре новой праздничной даты. 19 апреля в России будут отмечать присоединение Крыма, Тамани и Кубани. Крым наш, воскликнула спикер Совета федерации Валентина Матвиенко во время голосования.

Парламентарии дружно проголосовали закон о повышении НДС до 20 процентов. На подпись президенту отправится закон об изучении родного языка. Совфед разрешил автомобилистам регистрировать машину у дилера без посещения Госавтоинспекции.

Поддержали сенаторы и закон об увеличении количества рекламы в телеэфире и ее возвращение в детские программы. Не было возражений относительно безвизового въезда для иностранцев с паспортом болельщика.

Завершилась сессия напутствием всегда оставаться на связи с парламентом через систему оповещения «Рупор». Снаружи все это время шли одиночные пикеты против закона, который осложнит проведение кинофестивалей в России. Никого не задержали.

Следующее пленарное заседание у сенаторов состоится в конце сентября.