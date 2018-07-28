В Египте собираются казнить 75 членов группировки «Братья – мусульмане»
В Египте собираются казнить 75 членов группировки «Братья – мусульмане». Это террористическая организация, запрещенная, в том числе и в России. Их считают виновными в беспорядках во время протестов в 2013 году, когда в столкновениях погибли десятки человек. Сейчас почти все руководство организации находится под стражей.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aswarsp 28 июля 2018 | 16:44
Они считают себя праведниками и уверены, что попадут в рай для вечного блаженства, так что всё у них хорошо.
polsan 28 июля 2018 | 16:47
кого это интересует в России, у простых людей своих забот полно.... и своих извергов тоже
vilingrad 28 июля 2018 | 16:52
"Друзья Путина"- это было бы интересно. Египет- фигня:)
arye_11 28 июля 2018 | 16:56
"Братьев-мусульман" в Египте уже 100 лет давят как клопов. Давят при любой власти и при любом режиме.
А западный филиал этих же самых "Братьев-мусульман", который окопался в Газе под именем ХАМАС и в результате насильственного захвата власти правит этой Газой с 2007 года, в мире имеет почет и уважение.
Вот такие странности судьбы.
oneoretwo 28 июля 2018 | 16:57
...зато сразу видна "объеденяющая роль" религии на планете...
petrivanov 28 июля 2018 | 17:01
Почему 75 только? Этих братьев лучше не считать. Брат? Пройдёмте...
kiever 28 июля 2018 | 17:07
Как так. Казнить американских друзей из "братьев мусульман" организацию которых сша даже не занесли в список террористических, и мало того, ещё поддерживают в сирии, так как они составляют костяк тн " сирийской оппозиции"