В Египте собираются казнить 75 членов группировки «Братья – мусульмане». Это террористическая организация, запрещенная, в том числе и в России. Их считают виновными в беспорядках во время протестов в 2013 году, когда в столкновениях погибли десятки человек. Сейчас почти все руководство организации находится под стражей.