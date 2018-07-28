На российском ТВ станет больше рекламы
На российском ТВ станет больше рекламы. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. Лимит продолжительности рекламы вырос с 9 минут в час до 12. При этом запрещено прерывать коммерческими роликами детские и образовательные программы.
Комментарии13
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danko1 28 июля 2018 | 16:46
Сволочи.
Все законы против народа.
alex1890 28 июля 2018 | 16:50
danko1: Но какая трогательная забота о детях - запрещено прерывать рекламой детские и образовательные программы.
antiboh 28 июля 2018 | 17:14
Хорошее дело ,наконец, состряпали ...глядишь и уменьшится аудитория,люди поумнеют..
oneoretwo 28 июля 2018 | 16:47
...на "российском тв" ? да, хоть 65 мин в час крутите рекламу, недочеловеки....
ваши каналы смотреть могут только слопатыеды...
jetsam 28 июля 2018 | 16:54
oneoretwo: а что national geographic (рус) разве еврейский? :)
или paramount comedy?
или eurosport?
российский - не значит федеральный.
скорее всего - лицензия на право вещания на территории рф.....
надо закон глянуть. так новость порежут, что....
jetsam 28 июля 2018 | 17:08
фиг там найдешь, у них на сайте.
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После прений первый вице-спикер СФ Николай Федоров поставил вопрос на голосование, закон поддержали 85 сенаторов при необходимых 86. Отлучившаяся на время голосования спикер палаты Валентина Матвиенко, вернувшись в зал, заявила, что закон поддерживает. По ее убеждению, запрет на рекламу "вымыл детские передачи с прайм-тайма".
Подробнее на ТАСС:
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как интересно. куда это матвиенко вышла при голосовании? :)
звонила вошьдю????
* опять - закон с заботой о детях :))))))))))))
andy66 28 июля 2018 | 16:52
следствие санкций: даже на содержание своего главного гаранта зомботелеящика - денег у государства уже не хватает. ТВ вынужденно заставляют кормиться самостоятельно. А самостоятельно оно кормиться может только за счет рекламы.
income 28 июля 2018 | 16:54
Лучше бы они громкость звука увеличивать запретили. У меня в фоновом режиме крутится один бизнес канал. Почти ничего не слышно, так как читаю бегущие строки. Но когда их местный подканал ставит свою рекламу, громкость такая, что все соседи сбегаются. А если человек в душ ушел или куда еще, соседи остаются без помощи..
jetsam 28 июля 2018 | 17:02
income: просто купите тв с авторегулировкой громкости. шарп, самсунг....
удобная вешь. автоматом повышает, автоматом понижает.
нафига еще закон коверкать?
riots 28 июля 2018 | 17:13
income: В неламповых телевизорах есть функция авторегулировки звука.
Это я не от занудства, а о существующем выходе из ситуации.
compare 28 июля 2018 | 16:56
а так как "детских и образовательных",кот в жару наплакал,рекламищей
ivan14 28 июля 2018 | 17:08
Клоуны
doxerom 28 июля 2018 | 17:08
Надо же, печалька какая. Придуркам смотрящим рос ТВ это не помешает, нормальные люди об этом и не узнают.