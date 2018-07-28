Жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья зарегистрирована в качестве кандидата на этот пост

Это подтвердили ТАСС в территориальной избирательной комиссии. Там отметили, что подписи в поддержку кандидата собирались без открытия специального избирательного счета. Решение по этому вопросу будет в течение 10 дней. Накануне правозащитники сообщили , что администрация СИЗО Лефортово отказалась допустить нотариуса или самостоятельно заверить подпись Александра Шестуна, что было необходимо для открытия избирательного счета. Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее он заявил о давлении со стороны ФСБ и администрации президента из-за планов переизбраться.