Жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья зарегистрирована в качестве кандидата на этот пост
Это подтвердили ТАСС в территориальной избирательной комиссии. Там отметили, что подписи в поддержку кандидата собирались без открытия специального избирательного счета. Решение по этому вопросу будет в течение 10 дней. Накануне правозащитники сообщили , что администрация СИЗО Лефортово отказалась допустить нотариуса или самостоятельно заверить подпись Александра Шестуна, что было необходимо для открытия избирательного счета. Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее он заявил о давлении со стороны ФСБ и администрации президента из-за планов переизбраться.
Комментарии2
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jetsam 28 июля 2018 | 16:49
а я бы за васильеву проголосовал. она умнее.
и руководить умеет.
moisha_sekilman 28 июля 2018 | 17:09
Семейный бизнес "Шестун и К" - кидать людей и обчищать карманы своих рабов избирателей.