Во Владивостоке задержаны два сторонника Алексея Навального после митинга КПРФ против пенсионной реформы
Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одну из задержанных – Екатерину Васильеву. По словам активистки, волонтеры штаба хотели выступить на митинге, но организаторы им в грубой форме отказали. Тем временем, в Пскове на аналогичной акции полицейские отобрали у депутата-коммуниста Виктора Дули плакаты и разорвали их. Как пишет МБХ Медиа, на них были лозунги «Путин – главный враг России» и «Единая Россия голосует за грабеж народа».
Комментарии6
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oneoretwo 28 июля 2018 | 16:43
...а в гадюкино апять идут дожди (почти (С))...
gordy 28 июля 2018 | 16:46
"Во Владивостоке задержаны два сторонника Алексея Навального после митинга КПРФ против пенсионной реформы"
За всех ответят?
danko1 28 июля 2018 | 16:44
Правильные плакаты.
И задерживать полицаи не имели права.
vilingrad 28 июля 2018 | 16:50
Путин повышает пенсионный возраст, кпрф ставит спектакль- митинг "мы типа против"- а задерживают сторонников Навального:)
Ну и страна!
alex1890 28 июля 2018 | 16:53
vilingrad: Заметьте, если выборы в Думу состоятся завтра, народ снова по-честному выберет Единую Россию. Вот это действительно "Ну и страна"!
moisha_sekilman 28 июля 2018 | 17:16
... отказали в грубой форме: - т.е. послали на большой и толстый.
...депутату коммуняке Дуле показали большую дулю и дали полизать 21 палец на дорожку.
Путя главный враг народа!))))) Едросы грабители народа!)))))
Слава КПSS, МБХ (мой большой *уй) слава!))))))