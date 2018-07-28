"Во Владивостоке задержаны два сторонника Алексея Навального после митинга КПРФ против пенсионной реформы"

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одну из задержанных – Екатерину Васильеву. По словам активистки, волонтеры штаба хотели выступить на митинге, но организаторы им в грубой форме отказали. Тем временем, в Пскове на аналогичной акции полицейские отобрали у депутата-коммуниста Виктора Дули плакаты и разорвали их. Как пишет МБХ Медиа, на них были лозунги «Путин – главный враг России» и «Единая Россия голосует за грабеж народа».