Согласованный митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста прошел в центре Москвы без инцидентов
Согласованный митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста прошел в центре Москвы без инцидентов. На проспекте Сахарова, по утверждению организаторов, собрались до 50 тысяч человек. В полиции сообщили о 6,5 тысячах участников. По данным активистов «белого счетчика», было 12,5 тысяч. Участники акции потребовали у правительства отказаться от пенсионной реформы.
Комментарии5
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vilingrad 28 июля 2018 | 16:47
Согласованный митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста"
И чё? А ничо...
tuman13 28 июля 2018 | 16:52
У пьяниц от выпитого двоиться. Спрашивается, сколько надо было выпить организаторам, чтобы восьмерилось.
smolnui777 28 июля 2018 | 16:54
А либерасты когда выходят?
mozhem_povtorit 28 июля 2018 | 16:58
smolnui777: либерасы не выходят, они поддерживают повышение пенс. возраста и сосут Путина.
oneoretwo 28 июля 2018 | 17:02
Согласованный митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста прошел в центре Москвы без инцидентов
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...и без обжалования отказа в референдуме...
...главное - "морду сделать": оне свои...слопатыеды хавают...