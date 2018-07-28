Владимир Войнович будет похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище

Прощание с писателем начнется в Центральном доме литераторов в 11 часов. Это сообщила ТАСС его вдова Ирина Смирнова. В 1981 году Войновича лишили советского гражданства. Он был вынужден уехать в ФРГ, потом – в США. В письме Леониду Брежневу Войнович предложил генсеку лишить гражданства себя самого. В 1990 году писатель вернулся на родину. Ему было 85 лет.