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16:04, 28 июля 2018

Одна из тюменских больниц отменила запрет для своих сотрудников на критику властей в соцсетях

Он был введен несколько дней назад.

В тюменском клиническом центре «Медицинский город» не вправе отменять свободу слова, данную российской конституцией – так на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» объяснил свое решение главврач Андрей Кудряков. Он извинился за появление приказа о самоцензуре и обещал провести служебную проверку. Речь идет о документе, фотографию которого ранее распространил координатор тюменского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Куниловский. Согласно приказу, подписанному самим главврачом Андреем Кудряковым, сотрудникам больницы было приказано соблюдать самоцензуру в соцсетях, не писать публикации с критикой государства и сообщения о неудовлетворенности своей работой. Кроме того, документом запрещено было «лайкать» любые посты, дискриминирующие образ врача. Контроль же за исполнением этих правил главврач Кудряков, согласно приказу, брал на себя.

Что стало причиной появления приказа о самоцензуре, неизвестно.

Комментарии

9

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bradis 28 июля 2018 | 16:09

Ну да, обещал провести служебную проверку изданного им самим же приказа. Пот ом, наверное, прикажет самого себя высечь.

gordy 28 июля 2018 | 16:30

"Что стало причиной появления приказа о самоцензуре, неизвестно."


"Быть или не быть, вот в чём вопрос.
Достойно ль Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться." ( Уильям Шекспир, "Гамлет")

sobak_a 28 июля 2018 | 16:11

О, провинциальная дурость и лакейство!нет тебе ни дна ни берега...сам себя высек?

danko1 28 июля 2018 | 16:11

Как бы Кремль желал запретить критику себя и всей вертикали со всеми её разветлениями повсюду.
Ну желают они свободно воровать и уничтожать Россию и чтобы рабы безмолствовали и не портили им настроение.

krs_sk 28 июля 2018 | 16:17

А что, был такой пункт в трудовом договоре? ))

jetsam 28 июля 2018 | 16:26

так главврач уволился год назад.
и ушел в армию. вчера или позовчера.
а бумага - вранье и компот. подкинули. акк хакнули.

@распространил координатор@
если успеет - покинет рф.
ну а не успеет - аргентинский кокс точно найдут в багажнике.

vincenttt 28 июля 2018 | 16:27

Сначала переназначили какую-то гэбистскую шваль и выдали ей лицензию на грабёж и убийства, а теперь они её видите ли "критикуют"!!!...Цирк да и только!

gregor 28 июля 2018 | 16:32

Одна из тюменских больниц отменила запрет для своих сотрудников на критику властей в соцсетях
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Небось филиал Кащенко .

andy66 28 июля 2018 | 16:42

а больничное начальство ваще Конституцию читало? ))))))

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