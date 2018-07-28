Одна из тюменских больниц отменила запрет для своих сотрудников на критику властей в соцсетях

Он был введен несколько дней назад.

В тюменском клиническом центре «Медицинский город» не вправе отменять свободу слова, данную российской конституцией – так на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» объяснил свое решение главврач Андрей Кудряков. Он извинился за появление приказа о самоцензуре и обещал провести служебную проверку. Речь идет о документе, фотографию которого ранее распространил координатор тюменского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Куниловский. Согласно приказу, подписанному самим главврачом Андреем Кудряковым, сотрудникам больницы было приказано соблюдать самоцензуру в соцсетях, не писать публикации с критикой государства и сообщения о неудовлетворенности своей работой. Кроме того, документом запрещено было «лайкать» любые посты, дискриминирующие образ врача. Контроль же за исполнением этих правил главврач Кудряков, согласно приказу, брал на себя.

Что стало причиной появления приказа о самоцензуре, неизвестно.