Сенатор Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта Об аккредитации визовых центров в России, но пообещал вернуться к этому вопросу в ходе осенней сессии. Об этом он написал в своем Фейсбуке. При этом Косачев считает, что сама идея правильная, и сенаторы и дальше будут добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан. Косачев пожаловался «на информационную кампанию, развернутую оппонентами, и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров».

Ранее туроператоры заявили, что ни один визовый центр в России не сможет соответствовать требованиям, которые были предъявлены в законопроекте. Из-за этого все они могут закрыться.