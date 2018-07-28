Митинги против пенсионной реформы прошли сегодня во многих городах России

В Москве, по оценкам корреспондента «Эха», в акции, организованной КПРФ, приняло участие больше 10 тысяч человек.

В С.-Петербурге на митинге активисты «Открытой России» выбросили в мусорное ведро портреты депутатов, проголосовавших за пенсионную реформу. В Пскове на митинге полицейские отобрали у депутата областного собрания от КПРФ Виктора Дули плакаты с надписями «Путин – главный враг России» и «Единая Россия голосует за грабеж народа».