Прощание с Войновичем состоится 30 июля в Центральном Доме литераторов

Об этом ТАСС сообщила сестра вдовы писателя Ирина Смирнова.

Владимиру Войновичу было 85 лет. Самым известным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». После публикации романа за границей Войновича исключили из Союза писателей, а в 1980 году выслали из СССР и лишили гражданства. В эмиграции он написал сатирическую антиутопию «Москва 2042». В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено и он вернулся в Советский Союз.