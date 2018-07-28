Спортивные достижения России будут сегодня вечером отмечать в центре Москвы

Посетить концерт на Манежной площади может любой желающий. На сцену пригласят всех спортсменов, удачно выступавших с начала года – это сборная по хоккею, ставшая олимпийским чемпионом в Южной Корее, и футболисты, отличившиеся на недавнем Чемпионате мира. Развлекать публику будут звезды отечественной эстрады Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Пьеха, Зара и Денис Майданов. В сети появились сообщения о принуждении к участию в мероприятии для сотрудников бюджетных организаций столицы.

Подопечных Станислава Черчесова чествовали сегодня в Кремле. Путин наградил главного тренера Орденом Андрея Первозванного, вратаря Акинфеева и защитника Игнашевича – Орденами почета, а всем остальным дал почетные грамоты президента. Главе государства добравшаяся до четвертьфинала команда вручила бутсы, мяч и игровую футболку с номером 11.

Концерт на Манежной площади начнется в 19 часов.