Спортивные достижения России будут сегодня вечером отмечать в центре Москвы
Посетить концерт на Манежной площади может любой желающий. На сцену пригласят всех спортсменов, удачно выступавших с начала года – это сборная по хоккею, ставшая олимпийским чемпионом в Южной Корее, и футболисты, отличившиеся на недавнем Чемпионате мира. Развлекать публику будут звезды отечественной эстрады Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Пьеха, Зара и Денис Майданов. В сети появились сообщения о принуждении к участию в мероприятии для сотрудников бюджетных организаций столицы.
Подопечных Станислава Черчесова чествовали сегодня в Кремле. Путин наградил главного тренера Орденом Андрея Первозванного, вратаря Акинфеева и защитника Игнашевича – Орденами почета, а всем остальным дал почетные грамоты президента. Главе государства добравшаяся до четвертьфинала команда вручила бутсы, мяч и игровую футболку с номером 11.
Концерт на Манежной площади начнется в 19 часов.
Комментарии11
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lvl100500 28 июля 2018 | 15:16
За спортивные достижения конечно рад. но в целом пофиг.
asokol 28 июля 2018 | 15:40
«футболисты, отличившиеся на недавнем Чемпионате мира»
Эта... наверное, я смотрел какой-то другой чемпионат мира по футболу, а поэтому не понял, чем могли отличиться наши футболёры. Возможно они выпили за раз восемь ящиков водки и/или поставили на хор Наташу Андрееву, это я не знаю, но футбольных достижений не было ни разу.
Действительно, что имеем мы с наших гусей? Ну, они выиграли у двух самых слабых команд - Саудов и Ебибтян, которых вынесла бы и любая команда второй лиги. Потом позорно слили Уругваю, а потом был апофеоз - игра с испанцами. Я смотрю чемпионаты с 1970 года, и ни разу не видел более мутной и стремной игры. Преимущество испанцев было настолько подавляющим, что и проигрыш с разнице
asokol 28 июля 2018 | 15:42
asokol:
Преимущество испанцев было настолько подавляющим, что и проигрыш с разницей пять-семь мячей не удивил бы. Но испанцы умудрились слить (интересно, за сколько).
В конце была игра с хорватами, в которой позора было поменьше, конечно, но изрядное преимущество хорватов под сомнение даже самая вонючая портянка не поставит. Заслуженный итого в виде проигрыша.
Где достижения? Расскажите мне о них? Поднимите мне веки!
diximania1948 28 июля 2018 | 15:20
А тех. кто не придёт радоваться отправят бежать марафон.
ura_123 28 июля 2018 | 15:32
А траурное шествие по экономическим достижениям России устраивать не будут?
hz6691 28 июля 2018 | 15:37
"Андрей Первозванный" был известный футбольный фанат.
abuvgrobu 28 июля 2018 | 15:37
Всё празднуют ?.. Ну-ну.. Пир во время чумы.
sasass 28 июля 2018 | 15:37
Никто не заслуживает таких наград , но раз есть такие награды - надо давать ,а то власть может совсем заржаветь...
ugiazov 28 июля 2018 | 15:38
Это что же они совершили для защиты Родины?
Родина была в опасности?
mozhem_povtorit 28 июля 2018 | 15:45
Ну да, должны были согнать чурок с жилищников да бюджетников, несколько дней назад проходила новость.
dwon 28 июля 2018 | 15:46
Акция согласована с властями? А то ведь могут и автозаки подогнать с космонавтами наперевес.