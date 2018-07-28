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15:01, 28 июля 2018

Армения предложила сменить генсека ОДКБ в связи с заведенным против него делом о свержении конституционного строя

Армения предложила сменить генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в связи с заведенным против него делом о свержении конституционного строя. Его накануне освободили из-под стражи под залог в 10 тысяч долларов.

В Ереване считают, что поскольку Хачатуров является гражданином Армении и против него заведено уголовное дело, его необходимо освободить с поста генсека ОДКБ для сохранения репутации организации. Об этом рассказал пресс-секретарь армянского МИДа Тигран Балаян. При этом, по его словам, несмотря на такое предложение Еревана, он сохраняет приверженность укреплению ОДКБ. В ответ российский МИД выразил мнение, что Армения должна сама инициировать отзыв Хачатурова со поста главы организации. Такие разъяснения, как говорится в комментарии ведомства, были даны его главой Сергеем Лавровым в разговоре со своим армянским коллегой. В то же время источник ТАСС в российском МИДе рассказал, что Москва считает заявления Еревана не профессиональными. По словам собеседника агентства, Армения знает о том, что именно она должна запустить процесс отзыва Хачатурова.

Накануне армянский суд арестовал на 2 месяца другого фигуранта дела о свержении конституционного строя – экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Комментарии

10

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jetsam 28 июля 2018 | 15:20

вот я темнота...
а я думал, что генсек ОДКБ - путен. ну, на крайняк, шойгу...

shplint_05 28 июля 2018 | 15:40

Ну вот и расчехлился армяшка Пашинян. Будет разваливать ОДКБ изнутри. Считает себя очень хитрым и шагает широко. Штаны порвёшь, хачик.

rips4 28 июля 2018 | 15:21

Надо предложить армении забрать всех своих гастарбайтеров домой...

jetsam 28 июля 2018 | 15:33

rips4: вы крайне неправы.
полгодика назда, при очередном обострении Карабаха,
посол азербайджана - палад буль буль оглы - грозно топнул
ножкой и бросил фразу, дословно "москва не должна забывать. что в москве
проживает 600 тысяч азербайджанцев..." грозненько так топнул...

поэтому надо, наоборот - пригласить, именно в москву, пару млн армян.
для баланса. в виде жеста доброй воли. махнуть так, легонько, кулачом
у носика буль буль оглы. а то он больно грозен стал...

grigol331 28 июля 2018 | 15:36

rips4: Надо предложить армении забрать всех своих гастарбайтеров домой
----
"... против него заведено уголовное дело, его необходимо освободить с поста генсека ОДКБ для сохранения репутации организации"
_____
Та кон дома... сидит.

neyexo 28 июля 2018 | 15:36

rips4:
такой вопрос не стоит и не будет стоять. Армяне здесь не задерживаются, Россия только транзитный пункт. Все дети в языковых спецшколах, на всех членов семьи готовы папочки с прививками, метриками и пр.

boooben 28 июля 2018 | 15:33

На кого сменить-то?
В этой организации все главы государств - точно такие же бандиты, узурпаторы, диктаторы и пр. нечисть.

neyexo 28 июля 2018 | 15:34

ВВП разбежался
Надо было спросить сначала у старших товарищей

grigol331 28 июля 2018 | 15:39

neyexo:
Нет, будет прикольно, когда генсека посадят по уголовке. Хотя, какая организация, такой и генсек.

sasass 28 июля 2018 | 15:44

Чистильщик пока чистит , а потом зубу покажет - Российский режим никому не нравиться...

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