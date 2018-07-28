Армения предложила сменить генсека ОДКБ в связи с заведенным против него делом о свержении конституционного строя

Армения предложила сменить генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в связи с заведенным против него делом о свержении конституционного строя. Его накануне освободили из-под стражи под залог в 10 тысяч долларов.

В Ереване считают, что поскольку Хачатуров является гражданином Армении и против него заведено уголовное дело, его необходимо освободить с поста генсека ОДКБ для сохранения репутации организации. Об этом рассказал пресс-секретарь армянского МИДа Тигран Балаян. При этом, по его словам, несмотря на такое предложение Еревана, он сохраняет приверженность укреплению ОДКБ. В ответ российский МИД выразил мнение, что Армения должна сама инициировать отзыв Хачатурова со поста главы организации. Такие разъяснения, как говорится в комментарии ведомства, были даны его главой Сергеем Лавровым в разговоре со своим армянским коллегой. В то же время источник ТАСС в российском МИДе рассказал, что Москва считает заявления Еревана не профессиональными. По словам собеседника агентства, Армения знает о том, что именно она должна запустить процесс отзыва Хачатурова.

Накануне армянский суд арестовал на 2 месяца другого фигуранта дела о свержении конституционного строя – экс-президента страны Роберта Кочаряна.