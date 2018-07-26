Умер писатель Владимир Войнович

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Ему было 85 лет.

Самым известным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». После публикации романа за границей Войновича исключили из Союза писателей, а в 1980 году выслали из СССР и лишили гражданства.

Он принадлежал к немногочисленной касте деятелей литературы, которые открыто отдалились от власти в советские годы. Об этом «Эху» рассказал литературный критик Александр Архангельский. Войнович стал по-настоящему большим писателем, как только вырвался из привычного литературного поля, добавил Александр Архангельский.