Митинг против пенсионной реформы прошёл в Москве на проспекте академика Сахарова
Акцию организовала КПРФ. Она согласована с властями. По оценке корреспондента «Эха Москвы», в митинге принимает участие больше десяти тысяч человек. По другим оценкам, от 50 до 100 тысяч.
Комментарии10
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vsokolov 28 июля 2018 | 15:05
Совсем заврались. Что трудно отличить 10000 от 100000?
igor_ms 28 июля 2018 | 15:23
vsokolov: 50000 и 100000 больше 10000, так что никакого противоречия нет.
shplint_05 28 июля 2018 | 15:35
Очередной "марш миллионов". Все партии говно, а КПРФ в особенности. Один только дедушка Зю чего стоит.
lion64__2 28 июля 2018 | 15:11
По оценке либерастов, пришло 10 000, а по другим оценкам более 50 000. Понятно, надо занизить численность, а то на гей-парады либерастов в пользу унитаз-обвального выползают из тины меньше тысячи.
jetsam 28 июля 2018 | 15:16
да хоть миллион пришел.
итог-то какой? смысл был в количестве ртов или ушей? или рук?
какой итог митинга?
кого сняли с министров? отозвали проект? обещали наказать скворцову?
не дадут денег дерижпасе, а датут вротенбергу?
какой итог митинга? 10тыс проданных пирожков с боярышником?
не слышу? какой итог?
buva53 28 июля 2018 | 15:27
Видели. Митинги в Ереване видели - не видели. Там в Ереване Николо Пашинян не стоял на сцене и не ждал, когда народ соберётся послушать, как он не любит советскую власть в Ереване.
Там он в кроссовках и бейсболке с мегафоном в руках начинал свой путь с самых окраин Еревана и шел сначала чуть ли не один, но постепенно к его шествию присоединялись ереванцы и шли с ним в центр армянской столицы.
За многие часы эта демонстрация набирала в свои ряды сотни тысяч человек, которые и приходили в месту обозначенного Николо Пашиняном, а не мэрией, митинга.
Он, Пашинян, шёл пешком вместе со всеми, а не приезжал на митинг на мерседесе, как Зюганов и сотоварищи.
Вот в этом-то вся и разница..(С)
jetsam 28 июля 2018 | 15:43
buva53: напомните, когда электричество (из россии с огромной скидкой)
в армении подорожало и народ сразу на улицу вывалил всей арменией
- на сколько тогда _планировалось_ понять цену? на 1%, на 2%, на 3%?
т.е. снять Пашинянов так легко - подняв цены на 2.5% за российский квт.час?
и это народ? это поселение какое-то...
ему не с мегафоном, а с лопатой ходить надо. хоть какая-то польза.
barssuk 28 июля 2018 | 15:36
10 горящих покрышек навели бы на плешивого больше страха, чем 100000 участников
jetsam 28 июля 2018 | 15:45
barssuk: сколько покрышок лично вы пожертвовали на митинг?
гудиер или дешевка нокиа? ну хоть спички? ну хоть спичку?
ну хоть от ветра загораживали огонь?
ugiazov 28 июля 2018 | 15:42
И нЕкому назвать точное количество? Есть же методы подсчёта.