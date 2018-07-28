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14:32, 28 июля 2018

Президент Путин вручил в Кремле Орден Александра Невского главному тренеру футбольной сборной Станиславу Черчесову

Капитана команды Игоря Акинфеева и защитник Сергея Игнашевича наградили орденами почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты. Путин сказал, что отбитый Акинфеевым пенальти в матче с Испанией станет легендой футбола, сообщает ТАСС.

Комментарии

26

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aleksei123m 28 июля 2018 | 14:37

Да, путин это умище...
А если бы первое место, то "Орден Победы"?

luger_max_otto 28 июля 2018 | 14:41

Орден в честь приемного сына Бату- хана- эть для России неудивительно...

honduras_na_colyme 28 июля 2018 | 14:50

Это да, орден лучшего лизателя ханских сапог - оччень почётно.
Может, лучше учредить орден Менгу-Тимура, основателя Московского улуса, фактического отца московитской государственности?

astet 28 июля 2018 | 14:56

honduras_na_colyme: орден Александра Невского,
того самого,
который во славу Золотой Орды
убивал русских,
поднимающихся восстание против иноземного ига?
Орден Александра Невского -
это орден Позора?

irinakingsize1 28 июля 2018 | 15:46

astet: Вот и я о том же. Сдавал хану своих же, убивал, дань лично хану отвозил.
За что Помету орден Невского дали понимаю. А Черчесов-то вроде просто вдоль поля бегал....

sborisych 28 июля 2018 | 14:44

aleksei123m:
Учредил бы какой-нидь специательный.. Типа орден "Микулы Селяниновича" о пяти степеней...

zztop1960 28 июля 2018 | 15:42

sborisych: Микула Селянинович , по идеи должен был быть врагом Дрочилы Нездылова , друга ордынца Невского

ts 28 июля 2018 | 15:13

aleksei123m: Боевые ордена... За что? Чурову - Александра Невского за псевдовыборы, теперь тренеру... На очереди Эллочка за отказ провести референдум, как того требуют миллионы?

sborisych 28 июля 2018 | 14:38

..Уфуеть...

starsbo 28 июля 2018 | 14:39

Ох.....ли правители. оевой орден вешать каких то скоромохов. Позор. Заслужеых мастеров... докатились. В СССР подобное давали за неизмеримо большие заслуги. Позор обладателям подобных награждений.

abuvgrobu 28 июля 2018 | 14:42

Миллионер-орденоносец! круто же да?

sborisych 28 июля 2018 | 15:26

abuvgrobu:
Да не круче, чем- к примеру- полмент- миллионер, Или нищий ветеран-орденоносец..

hrenvam 28 июля 2018 | 14:42

Покойный Георгий Константинович всем своим ...лядям ордена вешал...

zztop1960 28 июля 2018 | 14:46

Орден Александра Невского , это как орден генерала Власова , за предательство русского народа. Невский предал русский народ перейдя на сторону Золотой Орды и захватил Псков со своими ордынцами , псковичи сопротивлялись ордынским воякам , вместе с христианами - ливонцами и угро-финскими народами

zztop1960 28 июля 2018 | 14:50

zztop1960: На шлеме Александра Невского была надпись из Корана «Радуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы»

zztop1960 28 июля 2018 | 15:04

zztop1960: На шлеме Ивана Грозного ( героя России ) надпись «Велик Аллах, и Мухаммед - Пророк Его» , подобная надпись на шлеме ( героя России) Дмитрия Донского. И кто обижается , в России , когда говорят , что Киевская Русь это Украина и Беларусь , а Россия ( Московия) наследница Орды

yralez 28 июля 2018 | 14:54

Орден одного из самых подлых князей Руси.....предателя и душителя народа.
М.Веллер---наш князь и хан.

zztop1960 28 июля 2018 | 15:25

yralez: Московия( Россия) платила дань татарам аж до Петра 1 , только при Петре перестали платить , о чём помалкивают российские учебники истории

jetsam 28 июля 2018 | 15:10

здорово. и открыто! никакого тайного указа не понадобилось.
@станет легендой футбола@
да. а допинг керлингиста в корее станет легендой допинга.
одни легенды кругом. никакой действительности. только легенды.
ну и сказки. и еще мультики. и легенды...

---
Дым столбом - кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ!
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чисто поле.
***
--- (с) Глинка.

sparky 28 июля 2018 | 15:11

Ин ладно, чем бы в Кремле не тешились....Есть и попроще спортсмены, олимпийские чемпионы там или совсем уж только чемпионы мира. Но куда им до футболистов, которые ажно в восьмерку попали, так что пусть тянутся, глядишь и им мячики подарят.

delovoy_podolsk 28 июля 2018 | 15:12

Орденом Святого Равноапостольного Александра Невского - тренеру по футболянычу? А что? Не слабо. Сразу видны приоритеты власти. Надо тренера по футболу в Совет Федераций избирать, лордом делать, надел земли гектаров так 100 дать. Элита России! Футболисты, хоккеисты, бегуны, прыгуны, танцоры, скоморохи. Вскоре Академиков будут назначать по принципу, оторвал двухпудовую гирю от пола - стал академиком, нет, гуляй Вася...

jetsam 28 июля 2018 | 15:22

delovoy_podolsk: @надел земли гектаров так 100 дать.@
ну вы жмот. ефрейтор росгвадии получит больше.
а тут тренер футбола всея руси ....

raffal 28 июля 2018 | 15:15

Великий "подвиг" - выход (впервые) в четвертьфинал футбольного первенства.

kaplan911 28 июля 2018 | 15:27

Мундиальные награды от мудиа......мундиального правителя, не?!

jetsam 28 июля 2018 | 15:36

kaplan911: мундиа́ль - это от испанского.
тогда уж Мундиальные награды от Дона Путрило

pravdatut 28 июля 2018 | 15:42

Под конец СССР щедро награждали, ордена сыпались, как из рога изобилия.

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