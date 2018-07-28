Президент Путин вручил в Кремле Орден Александра Невского главному тренеру футбольной сборной Станиславу Черчесову

Капитана команды Игоря Акинфеева и защитник Сергея Игнашевича наградили орденами почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты. Путин сказал, что отбитый Акинфеевым пенальти в матче с Испанией станет легендой футбола, сообщает ТАСС.