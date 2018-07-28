Президент Путин вручил в Кремле Орден Александра Невского главному тренеру футбольной сборной Станиславу Черчесову
Капитана команды Игоря Акинфеева и защитник Сергея Игнашевича наградили орденами почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты. Путин сказал, что отбитый Акинфеевым пенальти в матче с Испанией станет легендой футбола, сообщает ТАСС.
Комментарии26
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aleksei123m 28 июля 2018 | 14:37
Да, путин это умище...
А если бы первое место, то "Орден Победы"?
luger_max_otto 28 июля 2018 | 14:41
Орден в честь приемного сына Бату- хана- эть для России неудивительно...
honduras_na_colyme 28 июля 2018 | 14:50
Это да, орден лучшего лизателя ханских сапог - оччень почётно.
Может, лучше учредить орден Менгу-Тимура, основателя Московского улуса, фактического отца московитской государственности?
astet 28 июля 2018 | 14:56
honduras_na_colyme: орден Александра Невского,
того самого,
который во славу Золотой Орды
убивал русских,
поднимающихся восстание против иноземного ига?
Орден Александра Невского -
это орден Позора?
irinakingsize1 28 июля 2018 | 15:46
astet: Вот и я о том же. Сдавал хану своих же, убивал, дань лично хану отвозил.
За что Помету орден Невского дали понимаю. А Черчесов-то вроде просто вдоль поля бегал....
sborisych 28 июля 2018 | 14:44
aleksei123m:
Учредил бы какой-нидь специательный.. Типа орден "Микулы Селяниновича" о пяти степеней...
zztop1960 28 июля 2018 | 15:42
sborisych: Микула Селянинович , по идеи должен был быть врагом Дрочилы Нездылова , друга ордынца Невского
ts 28 июля 2018 | 15:13
aleksei123m: Боевые ордена... За что? Чурову - Александра Невского за псевдовыборы, теперь тренеру... На очереди Эллочка за отказ провести референдум, как того требуют миллионы?
sborisych 28 июля 2018 | 14:38
..Уфуеть...
starsbo 28 июля 2018 | 14:39
Ох.....ли правители. оевой орден вешать каких то скоромохов. Позор. Заслужеых мастеров... докатились. В СССР подобное давали за неизмеримо большие заслуги. Позор обладателям подобных награждений.
abuvgrobu 28 июля 2018 | 14:42
Миллионер-орденоносец! круто же да?
sborisych 28 июля 2018 | 15:26
abuvgrobu:
Да не круче, чем- к примеру- полмент- миллионер, Или нищий ветеран-орденоносец..
hrenvam 28 июля 2018 | 14:42
Покойный Георгий Константинович всем своим ...лядям ордена вешал...
zztop1960 28 июля 2018 | 14:46
Орден Александра Невского , это как орден генерала Власова , за предательство русского народа. Невский предал русский народ перейдя на сторону Золотой Орды и захватил Псков со своими ордынцами , псковичи сопротивлялись ордынским воякам , вместе с христианами - ливонцами и угро-финскими народами
zztop1960 28 июля 2018 | 14:50
zztop1960: На шлеме Александра Невского была надпись из Корана «Радуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы»
zztop1960 28 июля 2018 | 15:04
zztop1960: На шлеме Ивана Грозного ( героя России ) надпись «Велик Аллах, и Мухаммед - Пророк Его» , подобная надпись на шлеме ( героя России) Дмитрия Донского. И кто обижается , в России , когда говорят , что Киевская Русь это Украина и Беларусь , а Россия ( Московия) наследница Орды
yralez 28 июля 2018 | 14:54
Орден одного из самых подлых князей Руси.....предателя и душителя народа.
М.Веллер---наш князь и хан.
zztop1960 28 июля 2018 | 15:25
yralez: Московия( Россия) платила дань татарам аж до Петра 1 , только при Петре перестали платить , о чём помалкивают российские учебники истории
jetsam 28 июля 2018 | 15:10
здорово. и открыто! никакого тайного указа не понадобилось.
@станет легендой футбола@
да. а допинг керлингиста в корее станет легендой допинга.
одни легенды кругом. никакой действительности. только легенды.
ну и сказки. и еще мультики. и легенды...
---
Дым столбом - кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ!
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чисто поле.
***
--- (с) Глинка.
sparky 28 июля 2018 | 15:11
Ин ладно, чем бы в Кремле не тешились....Есть и попроще спортсмены, олимпийские чемпионы там или совсем уж только чемпионы мира. Но куда им до футболистов, которые ажно в восьмерку попали, так что пусть тянутся, глядишь и им мячики подарят.
delovoy_podolsk 28 июля 2018 | 15:12
Орденом Святого Равноапостольного Александра Невского - тренеру по футболянычу? А что? Не слабо. Сразу видны приоритеты власти. Надо тренера по футболу в Совет Федераций избирать, лордом делать, надел земли гектаров так 100 дать. Элита России! Футболисты, хоккеисты, бегуны, прыгуны, танцоры, скоморохи. Вскоре Академиков будут назначать по принципу, оторвал двухпудовую гирю от пола - стал академиком, нет, гуляй Вася...
jetsam 28 июля 2018 | 15:22
delovoy_podolsk: @надел земли гектаров так 100 дать.@
ну вы жмот. ефрейтор росгвадии получит больше.
а тут тренер футбола всея руси ....
raffal 28 июля 2018 | 15:15
Великий "подвиг" - выход (впервые) в четвертьфинал футбольного первенства.
kaplan911 28 июля 2018 | 15:27
Мундиальные награды от мудиа......мундиального правителя, не?!
jetsam 28 июля 2018 | 15:36
kaplan911: мундиа́ль - это от испанского.
тогда уж Мундиальные награды от Дона Путрило
pravdatut 28 июля 2018 | 15:42
Под конец СССР щедро награждали, ордена сыпались, как из рога изобилия.