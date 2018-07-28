Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии. Об этом сообщает радиостанция Веl-RTL. Пучдемон получил политическое убежище в Бельгии после неудачной попытки объявить независимость Каталонии осенью прошлого года. Сегодня он выступит с заявлением для журналистов в Брюсселе в миссии Каталонии при ЕС.

Напомним, верховный суд Испании отозвал европейский и международные ордера на арест политика, так как не согласился с решением немецкой стороны, которая хотела выдать Пучдемона только по обвинению в растрате госсредств. Мадрид настаивал на экстрадиции политика, в том числе, по статье «подстрекательство к бунту».