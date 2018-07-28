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14:31, 28 июля 2018

Совет Федерации одобрил законопроект о повышении НДС

Он должен вступить в силу с 1 января будущего года. Ставка налога повышается с 18% до 20%. Авторы законопроекта полагают, что повышение НДС внесет в бюджет более 600 миллиардов рублей в год. В ЦБ ранее заявляли, что из-за этой меры в следующем году инфляция может временно превысить 4%. Газета «Ведомости» ранее писала, что таким образом власти хотят получить средства на выполнение майского указа президента. Всего для этого необходимо как минимум восемь триллионов рублей.

Комментарии

14

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lapuh 28 июля 2018 | 14:36

Ку-ку, коммунисты!

ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 14:47

lapuh: так с рабами и надо. Пусть налог на воздух введут. Рабское племя должно вымирать.

tvitov66 28 июля 2018 | 15:28

ukradennaya_pensiya: ватное племя даже не догадывается на сколько бояра и стекломой подорожают

abuvgrobu 28 июля 2018 | 14:47

Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!
Жаль только, что подавляющее большинство россиян не знает, сколько с них дерёт наше высокодуховное государство!
Итак, допустим, работодатель платит работнику условно 1000 рублей.
22% отдай и не греши в пенсионный фонд, 5.1% вынь да полож в фонд обязательного медицинского страхования, 2.9% отдай Фонду социального страхования.
Итого 30%.
Остается 700 рублей.
С семиста рублей попробуй не отдай НДФЛ 13% - 700:0,17=119.
700-119=581 рубль на руки.... О ЖКХ уж не буду, дабы не усугу блять.. )))

sborisych 28 июля 2018 | 14:54

abuvgrobu:
Ещё один гвоздь в крышку гроба того, что оне называют рыночной "экономикой".

tvitov66 28 июля 2018 | 15:35

abuvgrobu: ты чо, перекрасился? Низя так! Продолжай цуловать в по. ПУ, а то накажет профсоюз. Дедушка с уголовным погоняловым "Ленин" не зря говорил что "Чем хуже тем лучше" - он врать не будет!

vincenttt 28 июля 2018 | 14:52

Вот так живенько гэбистская холуйня помогает бывшему помощнику ректора организовывать очередной социальный грабёж населения РФ!

tks 28 июля 2018 | 15:04

Совет 3,14'рации.

antirussianempire 28 июля 2018 | 15:14

Каждый народ заслуживает свою власть. Какой народ такая и власть.

julia_dvoriki 28 июля 2018 | 15:10

как торопятся, даже в субботу пришли на работу, чтобы принять.

mamiluk 28 июля 2018 | 15:12

СФ: "Проголосуем как захотите-только привилегии не отбирайте!"

poluputing 28 июля 2018 | 15:21

ну чё, холопы, Крым то костью в горле становится, авось задавитесь

diximania1948 28 июля 2018 | 15:22

Какая неожиданность!

vitaminoz 28 июля 2018 | 15:25

Вонючки куда-то слились

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