Совет Федерации одобрил законопроект о повышении НДС

Он должен вступить в силу с 1 января будущего года. Ставка налога повышается с 18% до 20%. Авторы законопроекта полагают, что повышение НДС внесет в бюджет более 600 миллиардов рублей в год. В ЦБ ранее заявляли, что из-за этой меры в следующем году инфляция может временно превысить 4%. Газета «Ведомости» ранее писала, что таким образом власти хотят получить средства на выполнение майского указа президента. Всего для этого необходимо как минимум восемь триллионов рублей.