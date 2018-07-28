Дольщики компании Урбан Групп вышли на акцию возле здания администрации президента
Они выстроились в большую очередь, — сообщает радио «Говорит Москва». Они требуют начать строительство. В акции участвуют люди, которые купили квартиры в ЖК Лесобережный, Опалиха О-3, Митино О-2, Лайково и других проектах застройщика. 17 июля Следственный комитет возбудил против одного из подразделений Урбан Групп уголовное дело. Менеджеров обвиняют в превышении полномочий при строительстве ЖК Лайково. Дольщики, в свою очередь, обратились в Генпрокуратуру. Они считают, что имел место сговор для преднамеренного банкротства.
Комментарии11
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ltvjrhfn2 28 июля 2018 | 14:43
Дольщики и всякие долларовые заемщики ничего не попутали? чего они хотят от государства? Государство занимается только бюджетниками, а всякие пострадавшие от мошенников милости просим в суд, в самый справедливый капиталистический суд в мире.
patrikk_1 28 июля 2018 | 14:45
Дольщики компании Урбан Групп вышли на акцию возле здания администрации президента.
Они выстроились в большую очередь и требуют начать строительство...
А зачем вам президент, вы же дольщики? Возьмите кредит, наймите архитекторов, рабочих, строителей. Пересмотрите проект, чтобы получилось больше квартир на продажу и стройте сами.
astet 28 июля 2018 | 14:52
ltvjrhfn2: ...а пока пускай получат
причитающиеся им за не согласованное мероприятие
дубинки ОМОНа и нагайки собянинских казаков!
boooben 28 июля 2018 | 15:36
ltvjrhfn2: Ошибаетесь. Государство ОБЯЗАНО следить за исполнением законов и ОТВЕЧАТЬ за их исполнение, раз оно разрешило неким субъектам заниматься той или иной деятельностью.
korikov 28 июля 2018 | 14:48
Дольщики покупают квартиры, которые ещё не построены в частных строительных организациях не хрена ни о чём не думая, главная цель - экономия, а там как карта ляжет. В итоге, они становятся жертвами мошенников, которые замораживают стройку, которую они начали только для вида, например тупо вырытый котлован, банкротят фирму и сваливают с деньгами за границу. Заграница, в частности Англия друг всех мошенников из России, а потому негодяев не выдаёт. В итоге обманутые дольщики идут и требуют справедливости у государства мол государство должно для них достроить дома, уже на халяву, за счёт пенсионеров и учителей, из бюджета страны. Ну да, людей же надо обеспечить жильём, даже туповатых жмотов, которые по своей глупости становятся жертвами мошенников, зато оказываются очень умными, чтобы требовать у государства.
А крайние тут кто, нет, даже не государство и не бюджет из которого и так украдут, когда надо, крайние оказываются те, кто ждёт повышения пенсий и кто платит налоги. Получается, я как налогоплательщик, должен оплачивать халявное жильё жертв мошенников. Кто-то скажет, что люди ведь накопили деньги и заплатили. Нет, они эти деньги подарили мерзавцам по своей глупости, а сами стали требовать у тех, кто не обязан им возмещать их убытки.
jetsam 28 июля 2018 | 15:04
korikov:
@gолучается, я как налогоплательщик, должен оплачивать халявное жильё жертв мошенников. @
конечно вы и должны - вы же сами говорите
@эти деньги подарили мерзавцам по своей глупости@
вы же по своей - заметьте , своей и вы САМИ признались, глупости, добровольно
подарили свои налоги государству. ну так не нойте, что оно передарило еще кому-то.
irinaapril 28 июля 2018 | 15:37
jetsam: а вы не думаете, что государство должно создавать такие механизмы, которые защитят граждан от мошенничества?Куда ни глянь, везде только моя ответственность- квартиру купить или продать- только на свой страх и риск; продукты должна сама отличать, качественные они или некачественные, потому что всякие там надзоры оштрафуют на копейки производителя, и тот продолжает гнать дерьмо.И так во всех сферах жизни.
korikov 28 июля 2018 | 15:40
jetsam:
Вы бред несёте.
Если опуская такие факторы как коррупция и воровство чиновников как представителей государства. Вы платите налоги, а взамен получаете обеспечение жизнедеятельности страны; государство вам даёт бесплатное образование, бесплатную медицину, обеспечивают вашу безопасность как внутри страны, так и от внешних врагов. Это механизм взаимодействия народа и государства, который гарантирует существование страны. Если люди массово перестанут платить налоги, то бюджет государства не дополучит деньги на армию, на пенсии старикам и зарплаты представителям жизненно важных профессий, врачам, сотрудником МЧС и так далее.
Хотя, что я вам тут объясняю банальные очевидности, вы же всё-равно не поймёте, раз такой бред пишите.
poluputing 28 июля 2018 | 15:09
Зато Крым ваш, уважаемые дольщики, подите и утопитесь
korikov 28 июля 2018 | 15:44
poluputing:
Только ваш воспалённый мозг увидел связь между Крымом и мошенничеством частных строительных организаций. И судя по упоминанию больной темы, вы украинец, такой, наверно заскорузлый майдановец?
На Украине, наверно уже нет мошенников? Прекрасная власть порошенко превратила Украину в Европу с европейскими пенсиями и зарплатами?
irinaapril 28 июля 2018 | 15:32
На колени становились?