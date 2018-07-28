Дольщики компании Урбан Групп вышли на акцию возле здания администрации президента.

Они выстроились в большую очередь, — сообщает радио «Говорит Москва». Они требуют начать строительство. В акции участвуют люди, которые купили квартиры в ЖК Лесобережный, Опалиха О-3, Митино О-2, Лайково и других проектах застройщика. 17 июля Следственный комитет возбудил против одного из подразделений Урбан Групп уголовное дело. Менеджеров обвиняют в превышении полномочий при строительстве ЖК Лайково. Дольщики, в свою очередь, обратились в Генпрокуратуру. Они считают, что имел место сговор для преднамеренного банкротства.