В Москве арестовали еще одного ученого по обвинению в госизмене
Об этом сообщил член столичной ОНК Евгений Еникеев. По его словам, речь идет о докторе технических наук из Новочеркасска — Алексее Тимирёве. 64-летнему ученому грозит до 20-ти лет лишения свободы. Еникеев отмечает, что в СИЗО Лефортово правозащитникам ничего не сказали об аресте Тимирёва. Еникеев узнал об этом от его адвоката. Она позвонила правозащитнику и попросила навестить Тимирёва в СИЗО. У пожилого человека стент в сердце, язва желудка, он практически ослеп. «Даже не знаю, что думать. То ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли о нем забыли», — сказал Еникеев.
Комментарии27
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patrikk_1 28 июля 2018 | 14:39
В Москве арестовали еще одного ученого по обвинению в госизмене...
Не надо ограничивать чистку одними ученными, постарайтесь также охватить работников культуры, правозащитников, музыкальных критиков, СМИ, аналитиков, ресторанных критиков... обозревателей газет не забудьте.
pavelmistery 28 июля 2018 | 14:51
✓Вот когда станут обращать внимание на IT, тогда и поговорим
✓Вот когда будут сажать за пиратство, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут блокировать сайты, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут прикрывать это защитой детей, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут делать это массово, тогда и поговорим
✓Вот когда обяжут хранить все данные о гражданах РФ на территории РФ, тогда и поговорим
✓Вот когда обяжут мессенджеры выдавать переписку, тогда и поговорим
✓Вот когда запретят анонимность в интернете, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут сажать за мемы, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут сажать ученых за госизмену, тогда и поговорим
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—Вот когда запретят шифрование в интернете, тогда и поговорим
—Вот когда введут белые списки, тогда и поговорим
—Вот когда заблокируют заграничный интернет, тогда и поговорим
—Вот когда национализируют все IT-компании, тогда и поговорим
—Вот когда введут интернет по талонам, тогда и поговорим
—Вот когда введут обязательные анальные изнасилования по субботам, тогда и поговорим
danko1 28 июля 2018 | 14:53
Чем больше разваливают экономику и больше триллионов на Запад выводят, тем больше шпионов и врагов народа будет.
Прямая зависимость.
danko1 28 июля 2018 | 15:03
danko1: С учетом того, что "шпиономания" у гопника, как и у его любимого Сталина, вышла на 1-ое место, молодым ученым, чтобы избежать абсурдных обвинений, надо срочно Россию покидать и уезжать работать в нормальные страны, где для развития творческого потенциала есть все возможности.
tvitov66 28 июля 2018 | 15:12
danko1: чем больше пересажают ученых, чем безобиднее, для всего мира, будет эта воровская банда! Поговаривают что ядрёные заряды не вечные, они в связи с периодом полураспада некоторых компонентов становятся просто грязной радиоактивной какашкой, почти безобидной для окружающей цивилизации
sergei_tn 28 июля 2018 | 14:52
patrikk_1: За какие преступления предлагаешь арестовывать?
Например музыкальных критиков?
grigol331 28 июля 2018 | 15:46
sergei_tn:
Этому животному пофиг, оно намекает на национальность.
aleksei123m 28 июля 2018 | 14:42
Начался пошив дел о госизмене.
А скоро возьмутся за саботаж?
Начнутся собрания трудящихся, и будем кричать:- "Расстрелять как бешенных собак!"
Как все знакомо, бег по кругу по граблям - национальный вид спорта.
gena462 28 июля 2018 | 14:57
aleksei123m: sergei_tn: А у нас тут уже есть такие "трудящиеся", вон сверху Патрик для примера.
sir_sar 28 июля 2018 | 15:04
aleksei123m: За госизмену судят не только в России.
У вас есть доказательства, что этому ученому дело "шьют"?
jetsam 28 июля 2018 | 14:44
в москве +30..+35. горячие деньки.
и ленты новостей - прям хроника с полей битвы за урожай..
задержан, арестован, ранен, арестован, задержан
шпиён, фсин, шпиён....
чувствую - картошка, пшеница не уродится в этом году - жара.
зато урожай "фруктов", спасибо фсб и фсин, будет перевыполнен.
а всего-то власти хотели тихо повысить пенсионный возраст. тихо.
и вот - на какие жертвы отвлечения приходится идти. даже
мордоворотами жертвуют! временно, конечно, но....
rosta 28 июля 2018 | 14:47
Все патриоты готовы продать Окурка, не увсех только есть возможность. В действительности любовь к фюреру , как любовь проститутки. Когда деньги кончаются , в нашем случае возможность тырить, то тут же угасает и любовь.
Даже одноклеточные патрики и прочие лепсы любят дядю Вову исключительно из шкурных интересов. Даже не представляю каким тогда микроорганизмам дйствительно симпатичен ВВП ?
pontifig 28 июля 2018 | 14:48
дедушек садят за раскрытие секрета,который и так все знают - Ни пуя со сверхоружием не поулчается
jujwish 28 июля 2018 | 14:50
Все ученые изменники. Патриоты -- только вертухаи с четырехклассным образованием.
neyexo 28 июля 2018 | 14:57
jujwish:
почему? Вот Сахаров был таким патриотом. Это он предложил запустить ядерную торпеду к берегам, военные удивились его идее - зачем невинных людей-то убивать?
tvitov66 28 июля 2018 | 15:15
neyexo: Сахоров со временем переосмыслил и изменил свою гражданскую позицию, а ватным ПУтриотам переосмыслить не дано, ибо нечем - они туда бояру заливают
vlabumur 28 июля 2018 | 15:42
neyexo: Это он предложил запустить ядерную торпеду к берегам, военные удивились его идее - зачем невинных людей-то убивать?
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«Статус-6»
Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боевого припаса (боеприпаса) к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путём создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.
Официально подтверждено Владимиром Путиным существование подводного дрона 1 марта 2018 года.
stas12006 28 июля 2018 | 14:52
вывод :
Если ты учёный , если ты можешь что-нибудь создать - никогда не сотрудничай с россией , лучше уезжай куда-нибудь в нормальную страну. Вертухаям не нужна наука. Вертухаям нужны заключённые , иначе им некого будет охранять и они лишаться работы.
sir_sar 28 июля 2018 | 15:06
stas12006: Так он как раз и не сотрудничал с Россией. И сведения передавал не в Россию.
stas12006 28 июля 2018 | 15:21
sir_sar: этот человек жил в россии и работал в институте, который должен был делать ракеты для россии. он сотрудничал только с россией , больше ни с кем. за это его русские же вертухаи и посадили в тюрьму - вывод: не связывайся с русско-свинским государством, целее будешь.
neyexo 28 июля 2018 | 14:54
Не понимаю, почему Еникеева должны были уведомить
Статья 96. Уведомление о задержании подозреваемого
1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор ...
2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомляется командование воинской части ...
2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, об этом уведомляются ...
2.2. При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская палата субъекта ...
3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, то в срок, указанный в части первой настоящей статьи, уведомляется посольство или консульство этого государства.
4. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является несовершеннолетним.
mikescholar 28 июля 2018 | 14:56
То ли адвокат вводит ОНК в заблуждение.
oldbobby 28 июля 2018 | 15:05
Если и дальше будут ловить шпионов такими темпами учёных не останется. Придётся ловить неучей.
poluputing 28 июля 2018 | 15:06
чем больше посадок хороших и разных - тем ближе рейхсРаши "завидный" конец. Теперь взялись не только за подростков и инородцев, а и престарелых научных деятелей. Ширится круг подозреваемых, не близки они народу
vlabumur 28 июля 2018 | 15:07
А, враги народа. Троцкисты, утописты, вредители. То-то, гляжу, харя гнусная.
Родину не любишь, да?
Холодное лето пятьдесят третьего…фильм.
hz6691 28 июля 2018 | 15:40
Арестовали по принципу - это единственные, кто что-то понимал в этой тайне.
chimp2013 28 июля 2018 | 15:43
Ломают сук на котором сидят. Без обмена научной информации с врагом , не было бы успехов в военной отрасли. Неужто не ясно.