В Москве арестовали еще одного ученого по обвинению в госизмене...

Об этом сообщил член столичной ОНК Евгений Еникеев. По его словам, речь идет о докторе технических наук из Новочеркасска — Алексее Тимирёве. 64-летнему ученому грозит до 20-ти лет лишения свободы. Еникеев отмечает, что в СИЗО Лефортово правозащитникам ничего не сказали об аресте Тимирёва. Еникеев узнал об этом от его адвоката. Она позвонила правозащитнику и попросила навестить Тимирёва в СИЗО. У пожилого человека стент в сердце, язва желудка, он практически ослеп. «Даже не знаю, что думать. То ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли о нем забыли», — сказал Еникеев.