Z Архив новостей новости
5 27 6 3138
14:30, 28 июля 2018

В Москве арестовали еще одного ученого по обвинению в госизмене

Об этом сообщил член столичной ОНК Евгений Еникеев. По его словам, речь идет о докторе технических наук из Новочеркасска — Алексее Тимирёве. 64-летнему ученому грозит до 20-ти лет лишения свободы. Еникеев отмечает, что в СИЗО Лефортово правозащитникам ничего не сказали об аресте Тимирёва. Еникеев узнал об этом от его адвоката. Она позвонила правозащитнику и попросила навестить Тимирёва в СИЗО. У пожилого человека стент в сердце, язва желудка, он практически ослеп. «Даже не знаю, что думать. То ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли о нем забыли», — сказал Еникеев.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

patrikk_1 28 июля 2018 | 14:39

В Москве арестовали еще одного ученого по обвинению в госизмене...

Не надо ограничивать чистку одними ученными, постарайтесь также охватить работников культуры, правозащитников, музыкальных критиков, СМИ, аналитиков, ресторанных критиков... обозревателей газет не забудьте.

pavelmistery 28 июля 2018 | 14:51

✓Вот когда станут обращать внимание на IT, тогда и поговорим
✓Вот когда будут сажать за пиратство, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут блокировать сайты, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут прикрывать это защитой детей, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут делать это массово, тогда и поговорим
✓Вот когда обяжут хранить все данные о гражданах РФ на территории РФ, тогда и поговорим
✓Вот когда обяжут мессенджеры выдавать переписку, тогда и поговорим
✓Вот когда запретят анонимность в интернете, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут сажать за мемы, тогда и поговорим
✓Вот когда начнут сажать ученых за госизмену, тогда и поговорим
>>>>>> Вы находитесь здесь <<<<<<
—Вот когда запретят шифрование в интернете, тогда и поговорим
—Вот когда введут белые списки, тогда и поговорим
—Вот когда заблокируют заграничный интернет, тогда и поговорим
—Вот когда национализируют все IT-компании, тогда и поговорим
—Вот когда введут интернет по талонам, тогда и поговорим
—Вот когда введут обязательные анальные изнасилования по субботам, тогда и поговорим

danko1 28 июля 2018 | 14:53

Чем больше разваливают экономику и больше триллионов на Запад выводят, тем больше шпионов и врагов народа будет.
Прямая зависимость.

danko1 28 июля 2018 | 15:03

danko1: С учетом того, что "шпиономания" у гопника, как и у его любимого Сталина, вышла на 1-ое место, молодым ученым, чтобы избежать абсурдных обвинений, надо срочно Россию покидать и уезжать работать в нормальные страны, где для развития творческого потенциала есть все возможности.

tvitov66 28 июля 2018 | 15:12

danko1: чем больше пересажают ученых, чем безобиднее, для всего мира, будет эта воровская банда! Поговаривают что ядрёные заряды не вечные, они в связи с периодом полураспада некоторых компонентов становятся просто грязной радиоактивной какашкой, почти безобидной для окружающей цивилизации

(комментарий скрыт)

sergei_tn 28 июля 2018 | 14:52

patrikk_1: За какие преступления предлагаешь арестовывать?

Например музыкальных критиков?

(комментарий скрыт)

grigol331 28 июля 2018 | 15:46

sergei_tn:
Этому животному пофиг, оно намекает на национальность.

aleksei123m 28 июля 2018 | 14:42

Начался пошив дел о госизмене.
А скоро возьмутся за саботаж?
Начнутся собрания трудящихся, и будем кричать:- "Расстрелять как бешенных собак!"
Как все знакомо, бег по кругу по граблям - национальный вид спорта.

gena462 28 июля 2018 | 14:57

aleksei123m: sergei_tn: А у нас тут уже есть такие "трудящиеся", вон сверху Патрик для примера.

sir_sar 28 июля 2018 | 15:04

aleksei123m: За госизмену судят не только в России.
У вас есть доказательства, что этому ученому дело "шьют"?

(комментарий скрыт)

jetsam 28 июля 2018 | 14:44

в москве +30..+35. горячие деньки.
и ленты новостей - прям хроника с полей битвы за урожай..
задержан, арестован, ранен, арестован, задержан
шпиён, фсин, шпиён....

чувствую - картошка, пшеница не уродится в этом году - жара.
зато урожай "фруктов", спасибо фсб и фсин, будет перевыполнен.

а всего-то власти хотели тихо повысить пенсионный возраст. тихо.
и вот - на какие жертвы отвлечения приходится идти. даже
мордоворотами жертвуют! временно, конечно, но....

rosta 28 июля 2018 | 14:47

Все патриоты готовы продать Окурка, не увсех только есть возможность. В действительности любовь к фюреру , как любовь проститутки. Когда деньги кончаются , в нашем случае возможность тырить, то тут же угасает и любовь.
Даже одноклеточные патрики и прочие лепсы любят дядю Вову исключительно из шкурных интересов. Даже не представляю каким тогда микроорганизмам дйствительно симпатичен ВВП ?

pontifig 28 июля 2018 | 14:48

дедушек садят за раскрытие секрета,который и так все знают - Ни пуя со сверхоружием не поулчается

jujwish 28 июля 2018 | 14:50

Все ученые изменники. Патриоты -- только вертухаи с четырехклассным образованием.

neyexo 28 июля 2018 | 14:57

jujwish:
почему? Вот Сахаров был таким патриотом. Это он предложил запустить ядерную торпеду к берегам, военные удивились его идее - зачем невинных людей-то убивать?

tvitov66 28 июля 2018 | 15:15

neyexo: Сахоров со временем переосмыслил и изменил свою гражданскую позицию, а ватным ПУтриотам переосмыслить не дано, ибо нечем - они туда бояру заливают

vlabumur 28 июля 2018 | 15:42

neyexo: Это он предложил запустить ядерную торпеду к берегам, военные удивились его идее - зачем невинных людей-то убивать?
++++++++++++++++++++++++++++
«Статус-6»

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боевого припаса (боеприпаса) к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путём создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.
Официально подтверждено Владимиром Путиным существование подводного дрона 1 марта 2018 года.

stas12006 28 июля 2018 | 14:52

вывод :
Если ты учёный , если ты можешь что-нибудь создать - никогда не сотрудничай с россией , лучше уезжай куда-нибудь в нормальную страну. Вертухаям не нужна наука. Вертухаям нужны заключённые , иначе им некого будет охранять и они лишаться работы.

sir_sar 28 июля 2018 | 15:06

stas12006: Так он как раз и не сотрудничал с Россией. И сведения передавал не в Россию.

stas12006 28 июля 2018 | 15:21

sir_sar: этот человек жил в россии и работал в институте, который должен был делать ракеты для россии. он сотрудничал только с россией , больше ни с кем. за это его русские же вертухаи и посадили в тюрьму - вывод: не связывайся с русско-свинским государством, целее будешь.

neyexo 28 июля 2018 | 14:54

Не понимаю, почему Еникеева должны были уведомить
Статья 96. Уведомление о задержании подозреваемого
1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор ...
2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомляется командование воинской части ...
2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, об этом уведомляются ...
2.2. При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская палата субъекта ...
3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, то в срок, указанный в части первой настоящей статьи, уведомляется посольство или консульство этого государства.
4. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление по мотивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является несовершеннолетним.

mikescholar 28 июля 2018 | 14:56

То ли адвокат вводит ОНК в заблуждение.

oldbobby 28 июля 2018 | 15:05

Если и дальше будут ловить шпионов такими темпами учёных не останется. Придётся ловить неучей.

poluputing 28 июля 2018 | 15:06

чем больше посадок хороших и разных - тем ближе рейхсРаши "завидный" конец. Теперь взялись не только за подростков и инородцев, а и престарелых научных деятелей. Ширится круг подозреваемых, не близки они народу

vlabumur 28 июля 2018 | 15:07

А, враги народа. Троцкисты, утописты, вредители. То-то, гляжу, харя гнусная.
Родину не любишь, да?

Холодное лето пятьдесят третьего…фильм.

(комментарий скрыт)

hz6691 28 июля 2018 | 15:40

Арестовали по принципу - это единственные, кто что-то понимал в этой тайне.

chimp2013 28 июля 2018 | 15:43

Ломают сук на котором сидят. Без обмена научной информации с врагом , не было бы успехов в военной отрасли. Неужто не ясно.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 212 6 15648 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Фотосессия с символикой партии В детсаду Стерлитамака провели познавательно-патриотическое мероприятие «Единой России»...

5 116 6 31938 21.07
Kдети, патриотизм, события
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 186 6 21894 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 107 6 11235 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Интервью 2018

Людмила Улицкая гость: Людмила Улицкая писатель

Так Россия делает себе святых на будущие времена. Потому что человек, который лично, не по указанию начальства делает святое дело поиска непогребенных людей, погибших во время войны и в лагерях, совершает огромный подвиг…

5 67 6 7144 27.07
#слушать 52:59 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Kполитика, общество, творчество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 276 6 29951 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 61 6 6965 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10913 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 74 6 9334 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27559 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 42 6 5534 23.07
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 43 6 5707 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 34 6 5274 27.07
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 34 6 5690 07:13
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 34 6 5999 27.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16405 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни Причиной смерти стал сердечный приступ, написали в соцсетях его коллеги и знакомые…

5 0 6 12979
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 83 6 121875 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование

«Повторные» процессы
2956688
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 6130 22.07
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 411 6 460751 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 120098 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7139700
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3590663

Сегодня в эфире