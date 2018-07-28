Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины
Об этом он сказал на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси. Московский патриархат, в состав которого сейчас входит Украинская церковь, пропагандирует доктрину «Русского мира», считает Порошенко: «Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для этого считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор. В России церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле полностью и безоговорочно поддерживает имперскую политику Кремля. Такая ситуация является угрозой национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать».
Церковный указ об автокефалии УПЦ завершит утверждение независимости Украины, полагает Петр Порошенко.
Комментарии7
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vlabumur 28 июля 2018 | 14:08
Проблемы любой страны внутри её а не снаружи.
danko1 28 июля 2018 | 14:12
vlabumur: Поэтому РПЦ, которую и её главу Гундяева, презирают остальные православные церкви за отход от православных ценностей и превращение в бизнес-структуру и идеологический отдел Кремля, должна покинуть Украину.
boldu1n 28 июля 2018 | 14:14
danko1: презирают остальные православные церкви за отход от православных ценностей
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Даунко... ты о чём болезненная? Какие другие? Украинская во главе с чёртом - Филаретом? Так она и не признана.
patrikk_1 28 июля 2018 | 14:16
Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности Русской православной церкви для Украины...
Петро Порошенко католик или иудей? В любом случае, он пропивший свои мозги дегенерат и не понимает что такое Вера и Церковь, иначе бы он нашёл другие причины и другие слова, чтобы сказать об украинской автокефалии.
boldu1n 28 июля 2018 | 14:08
Епануться педя алкаш разжигает... Уже бляди до верующих добрались. Вот это помойданили идиоты, хуже к власти вна Украине ещё ни кого не было чем эти упыри.
oldpartizan 28 июля 2018 | 14:12
что в России с иностранными агентами делают?
zztop1960 28 июля 2018 | 14:15
Что такое РПЦ хорошо помнят поляки, литовцы, белорусы, латыши , эстонцы и т.д. , когда ещё , при царе, их пытались опровославить , запрещали в школах говорить на родных языках и избивали школьников и грамматику переводили на кириллицу. Ни что не забыто !