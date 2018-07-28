Городской суд Еревана арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна

Его обвиняют в незаконном разгоне акций протеста в марте 2008 года.

Процесс, который начинается над Кочаряном, носит политический характер. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор Института Кавказа в Ереване, политолог Александр Искандарян. Нарушал ли бывший президент закон, может установить только суд, добавил Александр Искандарян.

Армения предложила членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации. Это связано с тем, что генеральный секретарь Юрий Хачатуров является обвиняемым по делу о свержении конституционного строя в 2008 году. По этому же делу был арестован на два месяца бывший президент Армении Роберт Кочарян. Хачатурова сторона обвинения также просила поместить под арест, однако суд выпустил его под залог в 10 тысяч долларов.