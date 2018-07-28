Рособрнадзор подал в суд на учителя, который публиковал в социальных сетях доказательства утечек вариантов ЕГЭ
Ещё одним ответчиком по делу проходит издание «Новые известия».
В Дорогомиловский районный суд Москвы поступило дело Дмитрия Гущина. Рособрнадзор хочет заставить преподавателя удалить из социальных сетей все заявления о том, что варианты ЕГЭ по химии и математики были опубликованы ещё до экзамена. В частности, на своей странице ВКонтакте Гущин писал: «Прислали почти всю сложную экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов». При этом сотни школьников в комментариях на странице Гущина отмечают, что варианты на экзаменах совпали с опубликованными в интернете. Впрочем, в Рособрнадзоре придерживаются другого мнения – ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил: «Даже если это действительно произошло, зачем будоражить?» Иск Рособрнадзора также затрагивает и газету «Новые известия»: она выпускала ряд материалов о проблеме утечек ЕГЭ с комментариями Гущина. От издания требуют опровержения.
Около 10 лет назад Дмитрий Гущин получил звание «Учитель года». Преподаватель также известен тем, что его уволили из гимназии в Петергофе из-за отказа подделывать оценки.
Комментарии3
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timwlad79 28 июля 2018 | 14:12
Рособрнадзор подал в суд на учителя, который публиковал в социальных сетях доказательства утечек вариантов ЕГЭ
Ещё одним ответчиком по делу проходит издание «Новые известия».
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В прошлое воскресенье на одной из передач Эхо Москвы говорили об этой проблеме размещения ответов на ЕГЭ.
Ну так представитель рособрнадзора прямо сказал,что размещают и распространяют ложные результаты и при этом ищё и делают рекламу к ним.
Ну это типа как распространять наркотики для борьбы с наркоманией.
Типичная протестантская установка по охоте на ведьм.Американцы так со всеми работают.,подсмтавы,кидаловы и потом обвинения коли выгода не выгорит или за руку поймали что за эти подлости заказ был на которых протестанты зарабатывают.
Охренели жиды вообще не получая социалистическую национальную большевистскую партийную халяву.
Ну вот и попался один из тех жидов протестантов кто способствует соблазнам принять наркотик.
vladimirgornitsky 28 июля 2018 | 14:13
Сажать за то, что "будоражит"?
Если этот суд состоится, и учитель будет осужден, это будет наглядным доказательством того, что любая критика власти на любом уровне, вполне справедливая, рассматривается как подсудное деяние.
zemljanka 28 июля 2018 | 14:16
Дмитрия Гущин - против мухлежа.
А остальные, кто его преследует, - за мухлеж.
Победит ложь и мухлеж. Общепринято.