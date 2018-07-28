Рособрнадзор подал в суд на учителя, который публиковал в социальных сетях доказательства утечек вариантов ЕГЭ

Ещё одним ответчиком по делу проходит издание «Новые известия».



В Дорогомиловский районный суд Москвы поступило дело Дмитрия Гущина. Рособрнадзор хочет заставить преподавателя удалить из социальных сетей все заявления о том, что варианты ЕГЭ по химии и математики были опубликованы ещё до экзамена. В частности, на своей странице ВКонтакте Гущин писал: «Прислали почти всю сложную экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов». При этом сотни школьников в комментариях на странице Гущина отмечают, что варианты на экзаменах совпали с опубликованными в интернете. Впрочем, в Рособрнадзоре придерживаются другого мнения – ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил: «Даже если это действительно произошло, зачем будоражить?» Иск Рособрнадзора также затрагивает и газету «Новые известия»: она выпускала ряд материалов о проблеме утечек ЕГЭ с комментариями Гущина. От издания требуют опровержения.

Около 10 лет назад Дмитрий Гущин получил звание «Учитель года». Преподаватель также известен тем, что его уволили из гимназии в Петергофе из-за отказа подделывать оценки.