Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии
Это младший инспектор группы надзора отдела безопасности Руслан Цветков. Об этом ТАСС сообщили в Заволжском райсуде Ярославля. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения. Ранее были арестованы шесть фигурантов дела, еще один — замначальника колонии Иван Калашников – по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.
Комментарии1
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vladimirbelarus 28 июля 2018 | 13:49
Теперь каждый даст показания на другого. Всё, что делали сами с заключёнными, теперь ощутят на собственной шкуре, зверьки.