Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии

Это младший инспектор группы надзора отдела безопасности Руслан Цветков. Об этом ТАСС сообщили в Заволжском райсуде Ярославля. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения. Ранее были арестованы шесть фигурантов дела, еще один — замначальника колонии Иван Калашников – по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.