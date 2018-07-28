Армения предложила членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации

Это связано с тем, что генеральный секретарь Юрий Хачатуров является обвиняемым по делу о свержении конституционного строя в 2008 году. По этому же делу был арестован на два месяца бывший президент Армении Роберт Кочарян. Хачатурова сторона обвинения также просила поместить под арест, однако суд выпустил его под залог в 10 тысяч долларов.

Арест бывшего президента Армении Кочаряна по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году имеет политическую подоплеку. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

«Конечно, политическая составляющая в этом деле есть. То, что предъявляют господину Кочаряну – это не обычное уголовное преступление. Бывшего президента просто так не судят», — заявил А.Искандарян.

Политолог обратил внимание на тот факт, что новая власть в Армении открывает дела на представителей прошлых элит и ситуация с Кочаряном вписывается в общую тенденцию. А.Искандарян уточнил, что «все преследования осуществляются в рамках закона».

В то же время эксперт добавил, что в данной ситуации имеет место «избирательное применение закона, когда путем закона принимаются решения о преследовании тех или иных лиц, которые имели отношение к прошлой власти».

Ранее стало известно об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Ему вменяется в вину насильственное свержение конституционного строя в 2008 году.