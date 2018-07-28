Армения предложила членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации
Это связано с тем, что генеральный секретарь Юрий Хачатуров является обвиняемым по делу о свержении конституционного строя в 2008 году. По этому же делу был арестован на два месяца бывший президент Армении Роберт Кочарян. Хачатурова сторона обвинения также просила поместить под арест, однако суд выпустил его под залог в 10 тысяч долларов.
Арест бывшего президента Армении Кочаряна по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году имеет политическую подоплеку. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.
«Конечно, политическая составляющая в этом деле есть. То, что предъявляют господину Кочаряну – это не обычное уголовное преступление. Бывшего президента просто так не судят», — заявил А.Искандарян.
Политолог обратил внимание на тот факт, что новая власть в Армении открывает дела на представителей прошлых элит и ситуация с Кочаряном вписывается в общую тенденцию. А.Искандарян уточнил, что «все преследования осуществляются в рамках закона».
В то же время эксперт добавил, что в данной ситуации имеет место «избирательное применение закона, когда путем закона принимаются решения о преследовании тех или иных лиц, которые имели отношение к прошлой власти».
Ранее стало известно об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Ему вменяется в вину насильственное свержение конституционного строя в 2008 году.
Комментарии12
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moisha_sekilman 28 июля 2018 | 13:40
Так бы и сказали: - хотим видеть в кресле генсека брательника Пашки Яна. А то вокруг да около. Пашка Ян уже всех своих родственников и кентов воссадил на хлебные места в Армении, теперь хочет закрепить их и в ОДКБ.
Чувствуется либеральная хватки Пашки!
pavelmistery 28 июля 2018 | 13:49
Пашанян - ученик Путина, действует по его правилам, маскируется под либерала, умело ворует и сажает своих на теплые места
hastings 28 июля 2018 | 13:46
В генсеки надо бы кого из ФСБ поставить, чтобы приглядывал и мудро руководил.
jamba 28 июля 2018 | 13:47
Так, так, следим внимательно, ничего не пропускаем, учимся! Потом не говорим, что не знали как это делается, что нам не показывали!?;)))))))))))))))))))))))))))
art_ 28 июля 2018 | 13:48
так кто же стрелял в протестующих и кто давал приказ 11 лет назад, и почему до сих пор это не расследовано?
zztop1960 28 июля 2018 | 13:48
Представляю что начнётся в ОДКБ в случае начала войны , друг друга перестреляют. Например в случае войны Турции и Армении , 80 % одкбистов встанут на сторону Турции , а не Армении
art_ 28 июля 2018 | 13:53
zztop1960: турции этого не надо, свое она уже получила и своих проблем хватает - с теми же курдами, а азербайджану ну может и надо, но может и подождать. так что члены одкб расслаблены могут и постоять в сторонке.
zztop1960 28 июля 2018 | 13:57
art_: А если начнётся ? Кто станет на сторону Армении ? Азербайджан ? Или тюркоязычные Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан ? Только Беларусь , Россия как всегда всех предаст
art_ 28 июля 2018 | 13:59
zztop1960: одкб точно не будет вставать ни на чью сторону - это понятно. отдельно россия - тоже вряд ли. только воевать не особо хочется там никому - прибытку мало, а головной боли много
zztop1960 28 июля 2018 | 14:08
art_: Единственный вариант , это если НАТО уйдёт из Афганистана и талибы попрут на Среднюю Азию , там ОДКБ могут обьедениться
semper_fidelis 28 июля 2018 | 14:11
zztop1960: > Россия как всегда всех предаст
Приведите, пожалуйста, примеры, когда Россия кого-либо предавала.
yralez 28 июля 2018 | 13:49
А что, есть выбор........в смысле, не замазанных в воровстве, измене или участии в ОПГ ?