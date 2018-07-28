Митинг против пенсионной реформы проходит в Москве на проспекте академика Сахарова
Акцию организовала КПРФ. Она согласована с властями.
По оценке корреспондента «Эха Москвы», в митинге принимает участие больше десяти тысяч человек. По другим оценкам, от 50 до 100 тысяч.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая со сцены заявил, что «протестующие в любом случае свалят эту реформу».
«Официально заявляем правительству: «Вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и чтобы она сказала «нет», — заявил Зюганов. Акции против пенсионной реформы прошли и в других российских городах, в том числе, в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и Екатеринбурге.
Комментарии15
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patrikk_1 28 июля 2018 | 13:42
По оценке корреспондента «Эха Москвы», в митинге принимает участие больше десяти тысяч человек. По другим оценкам, от 50 до 100 тысяч...
Герр Зюганов пальчиком пошевельнёт и на улицу высыпает на порядок больше ротозеев, чем за принявшим гиюр сисястым фюрером Алёшкой Навальным.
roman_i_olga 28 июля 2018 | 13:50
patrikk_1: так сколько же - 10 , 50 или 100?
romashka__ 28 июля 2018 | 14:02
Красная чума. Удальцов - обычный предатель пришел покричать на сборище барина Зюгана.
slavaibo 28 июля 2018 | 14:04
patrikk_1: Опять на работе?
sergo_25_26 28 июля 2018 | 13:46
подумайте люди что вы творите, ведь путин может застрелиться. Уходите срочно по домам.
jetsam 28 июля 2018 | 13:58
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письков: владимир владимирович, здесь народ спрашивает - как ваше здоровье?
путен: не дождутся!!!
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vsokolov 28 июля 2018 | 13:47
То, что я пишу, не оригинально. Но... Реформа аморальна не из-за деталей ее проведения. Аморально то, что нехватку денег собираются компенсировать за счет бедных. Богатые не жертвуют фактически ничего. Для них пенсия - это сумма, близкая к нулю. Жертвы государству должны быть пропорциональны доходам. Плоская шкала налогов - самое несправедливое, что есть в России.
jetsam 28 июля 2018 | 13:56
vsokolov: @ Богатые не жертвуют фактически ничего.@
т.е. улюкаев и штраф 100+ лимонов, полковник и изъятых ~10 ярдов,
квартиры, автомобили.. васильева и 200+... это ничего?
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Ето у вас називаетса кое-чьто?
По моему, вы слишком много кушать!
(В смысле?).
В смысле, зажрались!
--- (с) Ширли Мырли * Кэрол Абзац
оригинально вы пишите, оригинально.
вот "отнять и поделить" - уже избито шариковым было...
jetsam 28 июля 2018 | 13:51
@Мы все сделаем, чтобы поднять страну и чтобы она сказала «нет», — заявил Зюганов.@
тут один, из кгб, уже 18 лет поднимает страну. каждый май поднимает.
и фсб и мвд и росгвардия и мчс - поднимают, поднимают, никак не поднимут.
только надрываются мещки с баксами на лазаруный берег перетаскивать...
и вот появляется, после явлинского, весь в белом на белом осле - Зюганов.
и страна встает и говорит НЕТ и садится с@рать дальше. и что изменится?
план по удобрениям сорвем? неааааа.
нЭвЭрю.
tcheslav 28 июля 2018 | 13:58
Митинги проходят под лозунгами "Мы не хотим работать " "даешь пенсию после школы" "Даешь зарплату в 100 000 рублей" "Работа для дураков" "Даешь 4-х часовой рабочий день в неделю " "Газ и нефть поделить поровну"
j_partizan 28 июля 2018 | 14:06
tcheslav:
Всё верно!
Даёшь всем работу в Правительстве, Думе, аппарате Президента, управленцами в нефтяных и газовых отраслях до 65 лет, а педложившим данный закон работу рабочими в строительстве до 60 лет.
boldu1n 28 июля 2018 | 14:05
Хде Сисян? Почему власть не шатает со своим миллиардом хомяков.
pr22000 28 июля 2018 | 14:10
Есть шанс, что "карманные" партии воспользуются недовольством масс, перехватят инициативу. Так или иначе, возникла точка бифуркации. Следующий думские выборы станут экзаменом на вменяемость для населения.
niko1268 28 июля 2018 | 14:10
Завтра Зю получит паек из бюджета и на этом вся активность кпрф закончится)))
tcheslav 28 июля 2018 | 14:17
На 14 часов по данным "Белого счетчика" - 12 000 человек.