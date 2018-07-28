Митинг против пенсионной реформы проходит в Москве на проспекте академика Сахарова

Акцию организовала КПРФ. Она согласована с властями.

По оценке корреспондента «Эха Москвы», в митинге принимает участие больше десяти тысяч человек. По другим оценкам, от 50 до 100 тысяч.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая со сцены заявил, что «протестующие в любом случае свалят эту реформу».

«Официально заявляем правительству: «Вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и чтобы она сказала «нет», — заявил Зюганов. Акции против пенсионной реформы прошли и в других российских городах, в том числе, в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и Екатеринбурге.